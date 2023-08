Por que tantos turistas estão fazendo coisas absurdas?

Mas, embora isso possa parecer um episódio isolado de um verão com muitos turistas mal-educados, o fenômeno poderia, na verdade, representar apenas uma verdade bastante desconfortável: desde que as pessoas começaram a viajar, temos agido de forma inadequada.

De Pompéia às pirâmides egípcias , algumas das maravilhas construídas mais famosas do mundo são marcadas com pichações milenares gravadas por turistas em suas paredes.

E de acordo com Lauren A Siegel, professora de turismo e eventos da Universidade de Greenwich em Londres, ainda nos séculos 18 e 19, era comum que os nobres britânicos que faziam o Grand Tour da Europa menosprezassem e tratassem sem consideração as pessoas e lugares que eles estavam visitando.

“As pessoas estão comentando as ações mais extremas para seus feeds do Instagram ou TikTok”, observou ela.

Com as viagens atingindo seus níveis mais altos desde antes da pandemia, ele disse que é inevitável que alguns turistas pensem "é legal posar nua em frente a um templo em Bali, embebedar-se em um local sagrado islâmico ou dançar em frente a um campo de concentração nazista".

Gail Saltz, apresentadora do podcast How Can I Help?, disse que também vê outros fatores em jogo, incluindo o fato de que muitas viagens estão sendo feitas após anos de restrições pela pandemia, o que causou ansiedade.