Os vídeos de crianças mortas feitos com inteligência artificial que horrorizam famílias no TikTok

Os vídeos de IA geralmente não se parecem em nada com a pessoa real

Pais enlutados manifestaram repulsa por uma tendência macabra do TikTok em que inteligência artificial é usada para criar vídeos que retratam crianças vítimas de assassinato.

Desde abril, muitos desses vídeos gerados por computador foram postados no TikTok, embora a empresa tenha anunciado a proibição de versões de IA de menores de idade em março.

No entanto, uma investigação da BBC encontrou evidências que indicam que pode haver confusão entre os funcionários do TikTok sobre a política da plataforma.

Um moderador de conteúdo do TikTok disse à BBC que quatro meses após a proibição a empresa ainda não o havia informado sobre a mudança nas regras.

Familiares enlutados em vários países falaram sobre as versões de IA de seus entes queridos falecidos que apareceram online.

A baronesa Beeban Kidron, membro independente da Câmara dos Lordes do Parlamento britânico, diz que os vídeos podem ser particularmente perturbadores para as famílias enlutadas porque apresentam simulações dos seus familiares falecidos contando sua própria história.

'Agressão das piores'

Amélie Lemieux ficou horrorizada com um vídeo de IA de sua filha

Em abril deste ano, Lemieux ficou horrorizada quando recebeu um TikTok que apresentava uma versão feita com IA de Norah falando sobre os assassinatos.

Amélie Lemieux estava especialmente preocupada com o fato de que suas sobrinhas e sobrinhos pudessem encontrar aleatoriamente o vídeo de seu primo morto enquanto navegavam pelo TikTok.

Embora muitas pessoas tenham denunciado o vídeo ao aplicativo, ele permaneceu online. Eventualmente, depois que Lemieux deu uma série de entrevistas relatando o quão perturbada ficou com o vídeo, a conta anônima que o postou foi excluída.

Amélie Lemieux não conseguiu descobrir quem criou o vídeo, mas está chocada com as ações.

"Tudo o que eles querem são visualizações, curtidas, compartilhamentos. E as pessoas que deixam comentários. Pessoalmente, não posso perdoar isso."

Nova tecnologia

Agora é possível criar e animar facilmente uma figura humana básica e fornecer um script com as falas, que serão reproduzidas com uma voz gerada por computador.