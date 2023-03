Harry e Meghan confirmam convite para coroação de Charles 3º, mas ainda estudam presença

"Posso confirmar que o duque recebeu recentemente correspondência por e-mail do escritório de Sua Majestade sobre a coroação", disse um porta-voz do casal.

Desde que Harry publicou seu livro de memórias, no começo do ano, as relações com a família real andam tensas.