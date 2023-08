Profissionais de saúde que cutucam o nariz têm maior chance de contrair covid, diz estudo

A pesquisa mostrou que 17% dos que admitiram cutucar o nariz foram diagnosticados com covid, enquanto apenas 6% do outro grupo teve resultado positivo.

Um terço dos entrevistados admitiu roer as unhas, mas a pesquisa indicou que isso não aumenta as chances de pegar covid.

Mucosas contaminadas

Os pesquisadores disseram que, como o nariz é a principal via de entrada do coronavírus no corpo, cutucar o nariz pode facilitar a infecção, introduzindo diretamente no nariz as partículas de vírus nas mãos.