'Nunca se renda': a mulher que conseguiu conter a socos homem que a atacou em academia

Há 59 minutos

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi atacada por um homem enquanto treinava na academia do condomínio onde mora, na Flórida, Estados Unidos.

A agressão aconteceu em 22 de janeiro. As imagens mostram o homem tentando agarrá-la pela cintura e imobilizá-la. Ela revida, às vezes pula entre os aparelhos da academia e, após alguns minutos de confrontos físicos, consegue fugir da sala.

"Eu não o via como maior ou menor. Eu sabia que era mais forte do que ele e que poderia me defender."