Guerra da Ucrânia: por que nacionalismo sérvio pró-Rússia vem crescendo após invasão

Há 55 minutos

Apenas uma semana após os tanques russos entrarem na Ucrânia, milhares de sérvios tomaram as ruas de Belgrado, com bandeiras russas, cartazes com o símbolo pró-guerra Z e retratos do presidente russo, Vladimir Putin.