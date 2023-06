Como motim do grupo Wagner pode afetar guerra na Ucrânia

Crédito, Reuters Legenda da foto, Os mercenários do grupo Wagner avançaram centenas de quilômetros na direção de Moscou

Author, Ángel Bermúdez

Role, BBC News Mundo



Há 1 hora

Eles são conhecidos pela brutalidade dos métodos que empregam. E para o exército ucraniano eles têm sido um inimigo temível.

Apesar disso, a participação do grupo Wagner na guerra russa contra a Ucrânia parece estar chegando ao fim.

No passado sábado, o líder desta "companhia militar privada", Yevgeny Prigozhin, lançou uma marcha armada da Ucrânia para Moscou, que foi descrita pelo Presidente Vladimir Putin como uma "traição", "uma facada nas costas".

Depois de um acordo mediado pelo presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, Prigozhin fez com que suas forças voltassem naquele mesmo sábado antes de chegar à capital russa e nesta segunda-feira fez questão de ressaltar que essa mobilização não foi uma tentativa de golpe e sim um "protesto".

"O objetivo da marcha era evitar a destruição do grupo Wagner e chamar a atenção dos oficiais que, por meio de suas ações não profissionais, cometeram um grande número de erros", disse ele em uma referência velada aos chefes militares russos em um áudio mensagem transmitida no Telegram.

No entanto, não parece que continuará a haver espaço para o grupo Wagner na Rússia ou em sua guerra contra a Ucrânia.

Nesta segunda-feira, Putin anunciou que honrará o acordo feito com Lukashenko para que os membros do grupo Wagner que não derramaram sangue nas ações de sábado possam assinar um contrato com o Ministério da Defesa ou se mudar para Belarus.

Mas como isso afetará a guerra da Rússia contra a Ucrânia na prática?

Nada de novo no front

Crédito, Reuters Legenda da foto, O chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, negou que a mobilização de sábado tenha sido uma tentativa de golpe

"Não acho que terá um impacto tão grande na guerra da Ucrânia, pelo menos no curto prazo", diz Matthew Orr, analista da Eurásia na Rane, uma empresa de análise de risco.

"As forças de Wagner que participaram desses eventos já haviam sido retiradas da linha de frente e, de fato, mesmo aquelas que não participaram também não estavam na linha de frente na Ucrânia, mas principalmente em seus acampamentos de retaguarda. Portanto, a Rússia não perde muitas forças que poderia ou gostaria de usar na guerra da Ucrânia."

Zach Witlin, principal analista da consultoria Eurasia Group, também não prevê que esses acontecimentos tenham um grande impacto na guerra, pelo menos nas próximas semanas ou meses.

Ele enfatiza que as forças do grupo Wagner não foram posicionadas nas áreas onde a Ucrânia está avançando com sua contra-ofensiva, muito mais ao sul do país.

Uma força em declínio

Crédito, Reuters Legenda da foto, Os mercenários do grupo Wagner conseguiram controlar a cidade de Bakhmut, mas a um custo enorme

Analistas apontam que o grupo Wagner desempenhou papel de destaque na guerra de 2022, principalmente na batalha pelo controle da cidade de Bakhmut, mas sua importância diminuiu desde então.

"O valor do grupo Wagner vem diminuindo ao longo do último ano. Eram usados ​​para as missões mais arriscadas e estavam na linha de frente do combate 'absorvendo' baixas. Desse ponto de vista, eles têm sido úteis para os militares russos", diz Witlin.

As pesadas perdas sofridas pelo grupo Wagner nas principais operações em Bakhmut foram, segundo Matthew Orr, um dos elementos que levaram ao seu declínio.

"Muitas de suas unidades, e especificamente aquelas compostas por prisioneiros [que foram libertados em troca de alistamento] estiveram envolvidas em muitos ataques muito arriscados e perigosos. E eles tiveram muito desgaste durante esse tempo. Essa é a principal razão para o seu declínio. Em última análise, é claro, eles não têm os mesmos recursos para competir com os militares russos regulares."

Ele acrescenta que essa perda material e humana é agravada pelo fato de Prigozhin ter começado a fazer fortes declarações políticas nas quais questionava os líderes militares russos, especialmente o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov.

Esse confronto entre o líder do grupo Wagner e os chefes militares russos chegou ao auge em 10 de junho, quando foi anunciado que soldados voluntários [como os mercenários do grupo Wagner] que lutavam na Ucrânia teriam que assinar um contrato com o Ministério da Defesa russo, o que na prática significava que esses indivíduos estariam subordinados a Moscou, e não a Prigozhin.

Esta iniciativa, que dias depois recebeu o apoio público de Putin, teria desencadeado o motim do fundador deste exército privado.

De qualquer forma, Witlin aponta que os mercenários - estimados em menos de 20 mil homens - representam uma pequena porcentagem do total das forças militares da Rússia, portanto, embora sua contratação pelo Ministério da Defesa possa representar uma pequena contribuição, não faz uma diferença tão grande.

Uma oportunidade para a Ucrânia

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Segundo analistas, o motim do grupo Wagner não muda os cálculos de Putin sobre a guerra na Ucrânia

Mas e para a Ucrânia? O atrito dentro das forças russas pode ser uma oportunidade para aumentar sua contra-ofensiva?

"A Ucrânia pode ter um incentivo para agir nesse momento de confusão ”, disse Zach Witlin à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, afirmou durante o fim-de-semana que esta situação na Rússia pode favorecer Kiev.

"Na medida em que os russos estão distraídos e divididos, pode ser mais difícil para eles continuar sua agressão contra a Ucrânia", disse ele.

No entanto, não houve redução dos ataques russos contra a Ucrânia no fim de semana e, de acordo com autoridades e analistas americanos consultados pelo jornal The New York Times, as forças ucranianas parecem ainda não ter detectado nenhuma brecha imediata nas defesas russas para aproveitar .

Do lado russo, é possível que Putin decida lançar uma grande ofensiva para mostrar sua força após esta crise, como alguns analistas cogitaram?

"Essa é uma possibilidade", diz Witlin. "Claro, não temos como saber o que Putin está pensando agora, então é muito difícil saber com certeza se é algo que ele está considerando."

"Nos últimos seis meses, a Rússia bombardeou parte da infraestrutura em todo o país, não apenas no campo de batalha, e houve momentos em que parecia que estava lançando um número maior de ataques na Ucrânia como um recado", ele adiciona.

Indica que outras possíveis respostas de Moscou sobre as quais há dúvidas são o uso de armas nucleares táticas ou a sabotagem das usinas nucleares da Ucrânia.

"A resposta para isso é que todas elas são possíveis, mas não achamos que sejam as mais prováveis, embora seja justo dizer que agora elas podem ter uma probabilidade maior, mas não acho que sejam as opções que fazer mais sentido", acrescentou.

Para Matthew Orr, o que aconteceu com o grupo Wagner não muda os cálculos fundamentais da Rússia na Ucrânia.

"Isso terá um efeito relativamente menor em sua capacidade de continuar a guerra. Putin está envolvido nesta guerra e tem que acompanhá-la a todo custo . Para ele, todas essas dinâmicas permanecem as mesmas. Então você vai ficar noivo. E a Rússia mantém a capacidade de avançar", conclui.