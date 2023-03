Os 7 melhores momentos do Oscar 2023

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Elizabeth Banks ao lado de um urso no palco, ao apresentar Oscar de efeitos especiais

Há 36 minutos

A cerimônia do Oscar de 2023 foi cheia de discursos emocionantes, homenagens e até mesmo animais no palco.

Confira alguns dos melhores momentos da noite mais importante do ano em Hollywood, que aconteceu no domingo (12/3) no teatro Dolby Theater, em Los Angeles, Califórnia.

1. Um abraço especial

A cerimônia de domingo foi uma oportunidade para o ator Ke Huy Quan conversar com seu velho amigo Harrison Ford.

Quan, que quando era criança estrelou ao lado de Ford em Indiana Jones e o Templo da Perdição, ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, após um intervalo de duas décadas sem fazer filmes.

Quando o filme ganhou o principal prêmio da noite, o ator subiu ao palco com entusiasmo e abraçou seu ex-companheiro, que entregou a estatueta aos vencedores.

Crédito, ALAMY/GETTY IMAGES Legenda da foto, Quan e Ford se abraçando no filme Indiana Jones e na cerimônia do Oscar 2023

2. Lady Gaga sem maquiagem

Lady Gaga se apresentou sem maquiagem e vestindo jeans e camiseta.

O visual durante a apresentação de Hold My Hand — indicada para melhor canção original, do filme Top Gun: Maverick — foi um forte contraste com sua aparição anterior no tapete (que neste ano era cor de champanhe, e não vermelho, como de costume) em um vestido Versace preto com corpete transparente.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Lady Gaga na chegada ao Oscar 2023

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Lady Gaga cantou de camiseta e jeans

3. Hugh Grant e os benefícios do hidratante

O humor do ator britânico Hugh Grant fez sucesso no Dolby Theatre, onde aconteceu a premiação.

Ao apresentar o prêmio de melhor design de produção com sua co-estrela de Quatro Casamentos e Um Funeral, Andie MacDowell, Grant brincou: "Temos dois objetivos. O primeiro é destacar a importância fundamental de um bom hidratante. Andie usou um todos os dias de sua vida, eu não."

Grant apontou para MacDowell e disse: "Ainda maravilhosa." E depois apontou para si mesmo e disse: "Basicamente um saco escrotal."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Andie MacDowell e Hugh Grant juntos no Oscar

4. Homenagem de John Travolta

Ao apresentar o tributo Em Memória para astros de Hollywood que morreram no ano passado, John Travolta fez uma homenagem emocionante à sua co-estrela de Nos Tempos da Brilhantina, Olivia Newton John.

"Continuamos irremediavelmente devotados a você", disse Travolta em lágrimas, referindo-se à famosa canção de Newton John.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, John Travolta no Oscar

5. Jimmy Kimmel fala sobre o tapa

O apresentador Jimmy Kimmel apresentou pela terceira vez uma cerimônia do Oscar. Ele abordou a polêmica do Oscar do ano passado, quando Will Smith deu um tapa em Chris Rock no palco.

"Queremos que você se divirta, se sinta seguro e, o mais importante, queremos que eu me sinta seguro. Portanto, temos políticas rígidas em vigor [este ano]", disse Kimmel.

"Se alguém neste teatro cometer um ato de violência a qualquer momento durante o show, ela receberá o Oscar de melhor ator e terá permissão para fazer um discurso de 19 minutos."

"Mas, falando sério, a Academia tem uma equipe de gestão de crise no local", disse. "Se algo imprevisível ou violento acontecer durante o show, sente-se e não faça absolutamente nada. Talvez até dê um abraço no seu agressor."

6. E traz um burro para o palco

Em homenagem ao filme irlandês Banshees of Inisherin, Kimmel trouxe um burro ao palco.

"Ela é um burro de apoio emocional com certificado e tudo. Pelo menos foi isso que dissemos à companhia aérea para colocá-la no avião lá na Irlanda. Se você está se sentindo triste ou precisa de um abraço... Vamos colocá-lo de volta naquele voo da Spirit Airlines agora."

7. Urso da cocaína no palco

Elizabeth Banks apresentou o prêmio de melhores efeitos visuais — acompanhado por um urso muito hiperativo.