‘Líderes de motim querem sufocar Rússia com conflitos sangrentos’, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou os líderes do motim de Wagner no fim de semana passado de querer "ver a Rússia sufocada em um conflito sangrento".

Mas ele chamou as tropas de mercenários conhecida como Wagner de "patriotas" que teriam permissão para ingressar no exército, ir para a Bielorrússia ou voltar para casa.

Ele não citou diretamente o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que anteriormente negou ter tentado derrubar o regime de Putin.

Wagner é um exército privado de mercenários que luta ao lado do exército regular da Rússia na invasão da Ucrânia.

A rebelião de curta duração, que viu os combatentes de Wagner tomarem uma grande cidade russa antes de seguirem para o norte em direção a Moscou em uma coluna de veículos militares, foi uma resposta aos planos do governo de assumir o controle direto de Wagner, afirmou Prigozhin em uma declaração feito por meio de um áudio de 11 minutos. O áudio foi publicado no Telegram nesta segunda-feira.

Em junho, a Rússia disse que "formações de voluntários" seriam solicitadas a assinar contratos com o Ministério da Defesa, em um movimento amplamente visto como uma ameaça ao domínio de Prigozhin sobre Wagner.

O chefe mercenário disse que sua rebelião também foi um protesto contra erros cometidos por oficiais de defesa durante a guerra com a Ucrânia.

Mas ele insistiu que Wagner agiu sempre e apenas no interesse da Rússia.

Estes foram os primeiros comentários públicos de Prigozhin desde o acordo para deter a rebelião, que supostamente inclui sua ida à Bielorrússia com todas as acusações criminais contra ele retiradas - embora a mídia estatal russa, citando autoridades, tenha relatado que Prigozhin continua sob investigação.

Prigozhin disse que pôs fim ao motim para parar de "derramar o sangue dos soldados russos", acrescentando que alguns civis ficaram desapontados com o fim da marcha.

Ele também enfatizou que não tinha intenção de “tentar derrubar as autoridades eleitas da Rússia.”

Crédito, PRESS SERVICE OF "CONCORD"

Ele usou o discurso como uma tentativa de reafirmar sua autoridade e esmagar a visão agora comum de que sua resposta ao motim de Wagner foi fraca. Seu tom no breve discurso era de raiva.

A mensagem do presidente era que “aqueles que organizaram uma insurreição traíram seu país e seu povo”. E estavam “fazendo o trabalho de todos os inimigos da Rússia, tentando arrastá-la para o derramamento de sangue e a divisão interna.”

Putin argumentou que sua própria gestão da crise evitou o desastre. Mas não foi isso que muitos russos viram no fim de semana e é difícil pensar que eles ficarão convencidos com esse desempenho.

O presidente também disse que manteria sua promessa de permitir que as tropas de Wagner que não "se voltassem para o sangue fratricida" partissem para a Bielorrússia.

"Agradeço aos soldados e comandantes do Grupo Wagner que tomaram a única decisão certa. Eles não recorreram ao derramamento de sangue fratricida, pararam na última linha", disse Putin.

"Hoje, você tem a oportunidade de continuar seu serviço na Rússia assinando um contrato com o [Ministério da Defesa] ou outras estruturas militares e de aplicação da lei, ou voltar para sua família e entes queridos. Quem quiser pode partir para a Bielorrússia. A promessa que fiz será cumprida", afirmou Putin

Ele acrescentou que "medidas foram tomadas para evitar derramamento de sangue" logo no início do motim, e que seus organizadores "perceberam que suas ações eram criminosas".

Ele elogiou a “unidade da sociedade russa” e agradeceu ao líder bielorrusso Alexander Lukashenko, que supostamente negociou um acordo para acabar com a rebelião, por seus esforços para resolver a situação pacificamente.

A fala de Vladimir Putin sobre um país unido em seu apoio contrasta fortemente com as imagens de sábado da cidade de Rostov, no sul, onde o grupo Wagner assumiu o controle e os moradores aplaudiram os combatentes nas ruas, abraçando-os e posando para selfies.