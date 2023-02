O que é a esfera metálica misteriosa que apareceu em praia no Japão, segundo oceanógrafo

No sábado (18/02), um míssil balístico intercontinental (ICBM) caiu nas águas territoriais do Japão. Na segunda-feira, a Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos no Mar do Japão depois que os Estados Unidos realizaram exercícios militares conjuntos com aliados do Leste Asiático.