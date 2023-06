A onda de violência na França após polícia matar adolescente

"Nada justifica a morte de um jovem (...). É inexplicável, imperdoável."

Com estas palavras, o presidente da França, Emmanuel Macron, reagiu na quarta-feira (28/6) à notícia de que um jovem de 17 anos morreu no dia anterior pelas mãos da polícia durante uma blitz de trânsito em Nanterre, perto de Paris.

O presidente pediu "calma para que a justiça seja feita".

No entanto, a França registra há dois dias protestos violentos na cidade onde o adolescente morreu e em outros locais do país.

Pelo menos 150 pessoas foram presas em protestos de alcance nacional.

A morte do jovem de origem norte-africana — identificado apenas como Nahel — causou grande choque, especialmente entre as comunidades dos subúrbios mais pobres das grandes cidades.

Um vídeo do incidente que circula nas redes sociais mostra um policial apontando uma arma para o motorista de um carro. Ouve-se um tiro e o carro para.

O adolescente morreu com ferimentos de bala no peito, apesar de ter sido atendido pelo serviço de emergência.

Por sua vez, o policial que atirou nele — que afirma ter disparado porque sentiu que sua vida estaria em perigo — está sob custódia, acusado de homicídio culposo.

As palavras apaziguadoras de Macron não parecem ter acalmado muito os ânimos e, além disso, desagradaram aos policiais.

Protestos e segurança reforçada

Na quarta-feira, milhares de agentes de segurança foram mobilizados para lidar com uma segunda noite de tumultos.

Em Nanterre, a oeste de Paris, cerca de 31 pessoas foram presas na terça-feira, depois que carros e latas de lixo foram incendiados e pontos de ônibus destruídos. Fogos de artifício foram lançados perto de uma delegacia de polícia. A tropa de choque usou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, alguns dos quais haviam erguido barricadas.

A polícia de Paris disse ter contido "episódios esporádicos" de violência. Em Toulouse, manifestantes iniciaram um incêndio e atiraram pedras nos bombeiros que tentavam apagá-lo.

Manifestantes e polícia também entraram em confronto na cidade de Lille, no norte.

Os comentários de Macron foram mal recebidos pelos sindicatos de policiais, que acusaram o presidente de julgar apressadamente os policiais envolvidos.

O sindicato Alliance Police pediu que a inocência dos policiais seja presumida até que sejam considerados culpados. O sindicato Unite SGP Police também falou sobre intervenções políticas que fomentam o "ódio anti-policial".

De acordo com a imprensa francesa, a polícia disse inicialmente que o adolescente estava dirigindo seu carro em direção a eles com a intenção de atacá-los.

Mas imagens publicadas online e verificadas pela agência de notícias AFP mostram um policial apontando sua arma para o motorista pela janela e aparentemente atirando à queima-roupa enquanto o carro tentava seguir adiante.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, disse que entrará com uma ação legal contra outro sindicato que postou o que chamou de um tuíte "inaceitável e abjeto" que buscava justificar a morte do adolescente.

A primeira-ministra francesa Élisabeth Borne também se pronunciou, dizendo que a intervenção policial "não está de acordo com as regras".

No momento do tiroteio, havia outros dois jovens no carro. Um fugiu e o outro, também menor de idade, foi preso e detido pela polícia.

Nahel é a segunda pessoa este ano na França a ser morta em um tiroteio policial durante uma blitz de trânsito. No ano passado, um recorde de 13 pessoas morreram dessa forma.

Manifestação

Em um vídeo postado no TikTok, a mãe de Nahel, Mounia, pediu às pessoas que se juntem a ela em uma marcha por seu filho.

"Venham todos, eu imploro", disse ela. "Estaremos todos lá."

As autoridades abriram duas investigações separadas após a morte do adolescente: uma sobre um possível homicídio por funcionário público e outra sobre a falha do motorista em parar o veículo e a suposta tentativa de matar um policial.

O chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez, disse à estação de televisão francesa BFMTV que as ações do policial "levantam questões", embora ele tenha sugerido que o policial pode ter se sentido ameaçado.

O advogado da família do jovem de 17 anos, Yassine Bouzrou, insistiu que era uma defesa ilegítima, dizendo ao mesmo canal que o vídeo "mostrava claramente um policial matando um jovem a sangue frio".