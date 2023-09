Mohamed Al Fayed, empresário e ex-dono do Fullham, morre aos 94 anos

Al Fayed e a esposa Heini no funeral de Diana, em 1997

Nascido no Egito, ele construiu um império empresarial no Oriente Médio antes de se mudar para o Reino Unido na década de 1970. Entretanto, ele nunca conseguiu conquistar seu desejo de ter passaporte e nacionalidade britânica.

Al Fayed também passou anos questionando as circunstâncias das mortes de Dodi e Diana, então namorados.

Na última década, ele ficou distante dos holofotes, vivendo uma vida mais reservada em sua mansão no condado de Surrey com a esposa Heini.

Al Fayed foi proprietário da famosa loja de departamentos Harrods e do time de futebol Fulham Football Club. A equipe subiu da terceira divisão para a Premier League sob sua gestão.

O clube divulgou em uma nota que ficou "incrivelmente triste ao saber" da morte do empresário: "Devemos gratidão a Mohamed pelo que ele fez pelo nosso clube. Nossos pensamentos agora estão com sua família e amigos neste momento difícil".

Quando jovem, morando na cidade egípcia de Alexandria, Al Fayed teve uma guinada quando conheceu sua primeira esposa, Samira Khashoggi. Ela era irmã do milionário comerciante de armas saudita Adnan Khashoggi — que empregou Al Fayed em seu negócio com a Arábia Saudita.

A função ajudou-o a criar conexões no Egito e, embora o casamento tenha durado pouco mais de dois anos, Al Fayed lançou depois o seu próprio negócio de transporte marítimo.

Em 1966, tornou-se conselheiro de um dos homens mais ricos do mundo, o sultão de Brunei.

Cinco anos mais tarde, ansioso por garantir uma posição de prestígio nos escalões mais elevados da sociedade britânica, o egípcio comprou o icônico hotel Ritz, em Paris, com o seu irmão Ali, por 20 milhões de libras.

Foi do hotel que Dodi, um produtor de filmes, e Diana partiram antes de sofrerem o acidente de carro.

Al Fayed e o irmão adquiriram a Harrods em 1985 por 615 milhões de libras, após uma violenta disputa de ofertas com o conglomerado de mineração do grupo Lonrho. A loja foi vendida para o fundo soberano do Catar em 2010.