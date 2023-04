Em Madri, Lula critica ONU e volta a condenar Rússia, mas não menciona Putin

Apesar disso, em nenhum momento mencionou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao contrário do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, que chamou o russo de "agressor".

Lula está em Madri para uma curta visita oficial (pouco mais de 24 horas) em que um dos objetivos é conseguir o apoio da Espanha para a finalização e assinatura do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. Em junho, a Espamnha assume a presidência rotativa da União Europeia. O acordo ainda está em fase de revisão e terá que ser ratificado pelos 27 países membros do grupo.

"Ninguém pode ter dúvida de que nós, brasileiros, condenamos a violação territorial que a Rússia fez com a Ucrânia", disse Lula ao lado de Sánchez, no Palácio Moncloa, sede do governo espanhol e residência oficial do presidente do governo.