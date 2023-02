Terapia não é tudo igual: saiba como escolher linha correta e como encontrar melhor psicólogo

Segundo Thaise Löhr Tacla, psicóloga terapeuta e professora do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), é um erro procurar ajuda quando se chegou ao limite. “Não é só quando falamos de doença e saúde mental. Pode buscar o autoconhecimento, entender, ver pontos e coisas da vida que quer desenvolver”, diz.

Comportamental

Análise do comportamento

É baseada no behaviorismo (vem de behavior, que é comportamento em inglês) e com aspectos respaldados na ciência. É uma perspectiva que vai analisar o comportamento do indivíduo e suas interações com o ambiente.