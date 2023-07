O que levou Amsterdã a proibir cruzeiros

Os navios de cruzeiro viraram símbolo do problema, com mais de 100 deles atracados na capital todos os anos.

As autoridades têm tentado reduzir o impacto de turistas na cidade, com medidas como a proibição do consumo de maconha nas ruas do Distrito da Luz Vermelha (Red Light District).