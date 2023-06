'É assustador ver o resultado': o experimento sobre os efeitos dos alimentos ultraprocessados

Aimee, de 24 anos, passou duas semanas seguindo uma dieta de alimentos ultraprocessados ​​como parte de um estudo realizado por cientistas do King's College, de Londres, para o programa Panorama da BBC.

Nancy, sua irmã gêmea, seguia uma dieta que continha exatamente a mesma quantidade de calorias, nutrientes, gordura, açúcar e fibras. Mas no caso dela comendo apenas alimentos frescos ou pouco processados.

Aimee, que apresentou níveis piores de açúcar no sangue e aumento dos níveis de gordura, engordou quase um quilo. Enquanto isso, sua irmã Nancy perdeu a mesma quantidade de peso.

As conclusões sobre o possível impacto dos chamados alimentos ultraprocessados ​​em nossa saúde são baseadas nesse estudo de curto prazo feito com as duas irmãs gêmeas pelo Panorama.