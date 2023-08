O que é o grupo Wagner e onde estão seus mercenários?

Crédito, Reuters Legenda da foto, Após rebelião, soldados foram enviados para Belarus e Prigozhin teve paradeiro incerto

Há 24 minutos

O fundador do grupo Wagner de mercenários, Yevgeny Prigozhin, está na lista de passageiros de avião que caiu próximo à cidade de Tver, na Rússia, nesta quarta-feira (23/08), segundo a agência de notícias russa Interfax.

O avião era um jato particular de Prigozhin, segundo informação do Ministério de Emergências da Rússia citadas pela agência, e todas as 10 pessoas a bordo – sete passageiros e três tripulantes – morreram.

O ministério acrescentou que o avião caiu perto do assentamento de Kuzhenkino, na região de Tver.

Antigo aliado de Putin, Prigozhin criou o grupo Wagner e lutava na guerra da Ucrânia a favor da Rússia.

No entanto, em junho, ele esteve envolvido em uma tentativa de golpe após diversos desentendimentos com o governo sobre suprimentos enviados para seus soldados na guerra.

Cerca de 5 mil soldados do Wagner marcharam rumo a Moscou na curta rebelião.

Após o episódio, mercenários do grupo receberam a opção de ir para Belarus ou se juntar ao Exército russo. Milhares estão hoje em Belarus, ajudando a treinar os soldados do país.

O governo da Polônia, que é vizinha à Belarus, diz que enviou 10 mil soldados para a fronteira para se proteger de invasões dos combatentes do Wagner.

A BBC apurou que presidiários russos recrutados pelo grupo para lutar na Ucrânia foram acusados de cometer crimes graves desde que retornaram à Rússia.

O que é o grupo Wagner e qual seu tamanho?

Prigozhin é um empresário russo rico e com histórico criminal. Ele ficou conhecido como o "chef de Putin", pois uma empresa sua fornecia catering para o Kremlin.

Prigozhin dizia que fundou o grupo Wagner em 2014. Neste ano, o grupo começou a apoiar forças separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia e acredita-se que ajudou a Rússia a anexar a Crimeia.

No entanto, uma investigação da BBC revelou o suposto envolvimento de um ex-oficial do exército russo, Dmitri Utkin, de 51 anos, no grupo. Acredita-se que foi ele quem fundou o Wagner e deu esse nome ao grupo, com base em seu nome de guerra no Exército.

Utkin é um veterano das guerras da Chechênia, ex-oficial das forças especiais e tenente-coronel da GRU, a agência do serviço de inteligência militar da Rússia.

Os mercenários também são ativos na África e no Oriente Médio.

Antes da guerra na Ucrânia, o grupo Wagner tinha cerca de 5 mil soldados em campo, segundo estimativas, a maioria sendo veteranos do serviço militar russo.

No entanto, Prigozhin disse em junho que o número de mercenários do grupo havia crescido depois da guerra, sendo hoje de 25 mil soldados.

O número não é grande dentro do universo militar russo. A Rússia possui mais de 1 milhão de militares na ativa, além de 900 mil funcionários civis que trabalham na Defesa. Cerca de 5 mil soldados do Wagner marcharam rumo ao Kremlin na curta rebelião de junho.

Embora forças mercenárias sejam tecnicamente ilegais na Rússia, o grupo registrou-se como uma "empresa militar privada" em 2022.

Qual o papel do grupo Wagner na guerra da Ucrânia?

O grupo Wagner esteve profundamente envolvido na captura da cidade ucraniana de Bakhmut para a Rússia.

Tropas ucranianas dizem que os mercenários foram enviados para em grandes números para o front, e muitos morreram.

Acredita-se que semanas antes da invasão russa, os mercenários foram enviados para realizar ataques na Ucrânia sob "falsa bandeira" (false flag, em inglês), ou seja, cuja autoria é disfarçada para culpar o oponente. O objetivo seria dar um pretexto para a Rússia invadir.

Quantos prisioneiros o grupo Wagner recrutou?

O Wagner é um dos grupos que mais cresceram nos últimos anos. Isso acontece porque o Wagner conseguiu recrutar prisioneiros russos para combater na Ucrânia. Fontes americanas dizem que 80% das tropas do Wagner na Ucrânia são formadas por ex-prisioneiros russos.

Prigozhin disse que o Wagner recrutou 49 mil condenados das prisões russas.

Eles receberam perdão e um pagamento para servir durante seis meses na Ucrânia.

O líder disse que 32 mil prisioneiros retornaram da guerra, mas pesquisadores independentes afirmam que o número de sobreviventes foi de 20 mil.

A BBC apurou que 20 ex-prisioneiros que lutaram com o Wagner na Ucrânia e voltaram para a Rússia são suspeitos de terem cometido novos crimes desde então, incluindo estupro e homicídio.

Por que o Wagner se rebelou contra o governo russo?

Prigozhin criticava o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e o chefe de gabinete das Forças Armadas, Valery Gerasimov, sobre sua atuação na guerra da Ucrânia.

Ele também descumpriu uma ordem do ministro da Defesa para que desse ao governo o controle do grupo.

Em 24 de junho, cerca de 5 mil homens do Wagner invadiram a cidade russa de Rostov-on-Don e marcharam para Moscou, com o objetivo declarado de remover do poder as lideranças militares.