Coroação do rei Charles 3º: quem vai e quem não vai?

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Rei Charles 3º e Camilla, a rainha consorte: coroação será no dia 6 de maio

Há 1 hora

A poucos dias da coroação do rei Charles 3º, já é possível ter uma ideia mais clara de quem está na lista de convidados — e quem não está.

No sábado (6/5), o rei será coroado, junto com Camilla, a rainha consorte, na Abadia de Westminster, em Londres.

O rei optou por uma cerimônia menor, mais curta e mais diversificada do que a coroação anterior, realizada para sua mãe em 1953.

Os convites foram enviados para cerca de 2 mil pessoas. A seguir, veja o que se sabe até agora sobre a lista de convidados.

Membros da família real

Como em muitos eventos, a família geralmente vem em primeiro lugar, e muitos integrantes da família do rei Charles e de Camilla devem comparecer.

O príncipe William e Kate, o príncipe e a princesa de Gales, estarão presentes, assim como dois dos irmãos do rei, Anne, princesa real, e Edward, duque de Edimburgo.

Depois de muita especulação, o príncipe Harry confirmou que compareceria, mas sem a presença de sua esposa, Meghan. A coroação coincide com o quarto aniversário do filho do casal, o príncipe Archie.

Crédito, PA Media Legenda da foto, Membros da família real a caminho de um evento de Páscoa no Castelo de Windsor

Espera-se que o príncipe Andrew, o duque de York, compareça — mas sua ex-esposa, a duquesa de York, Sarah Ferguson, não comparecerá.

É provável que suas filhas, princesa Beatrice e princesa Eugenie, compareçam como nona e 11ª na linha de sucessão ao trono — assim como a filha da princesa Anne, Zara Tindall, e seu marido, Mike Tindall.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O príncipe George, filho do príncipe William e Kate, é o segundo na linha de sucessão ao trono

Os netos do rei Charles e de Camilla estarão presentes, alguns deles participando da cerimônia.

O príncipe George, filho do príncipe William e Kate e segundo na linha de sucessão ao trono, será um dos vários "pajens de honra".

Três dos netos da rainha consorte — Gus e Louis Lopes e Freddy Parker Bowles — e seu sobrinho-neto Arthur Elliot também assumirão esse papel e farão parte da procissão pela Abadia de Westminster.

A rainha Camilla também será acompanhada por sua irmã Annabel Elliot e sua amiga Lady Lansdowne.

Líderes estrangeiros

Figuras políticas importantes e líderes mundiais também estarão entre os 2 mil participantes — vale ressaltar que, por ser um evento de Estado, o governo controla a lista de convidados.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, deve comparecer, ao lado de ministros e colegas da Câmara dos Lordes.

E, segundo informações disponíveis até o momento, ex-primeiros-ministros do Reino Unido, como Liz Truss e Tony Blair, estarão lá, assim como o novo primeiro-ministro da Escócia, Humza Yousaf.

Crédito, PA Media Legenda da foto, O presidente da França, Emmanuel Macron, é aguardado na coroação

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está com a viagem a Londres marcada.

Também estará presente o presidente da França, Emmanuel Macron. Em março, a visita de Estado do rei Charles à França foi adiada devido a protestos na capital francesa, mas uma fonte disse ao jornal britânico Times que Macron compareceria para mostrar sua "amizade, respeito e estima" pelo Reino Unido.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao rei Charles que não compareceria à coroação, durante um telefonema em abril, mas confirmou que a primeira-dama, Jill Biden, participaria.

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, e o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disseram que planejam comparecer. O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., também devem ir.

Também é esperado que estejam presentes os líderes religiosos e representantes de toda a Commonwealth, o conjunto de mais de 50 países, com cerca de um terço da população mundial, em que quase todos eles já foram governados no passado por Londres, como parte do Império Britânico.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O príncipe herdeiro Akishino e a princesa herdeira Kiko, do Japão, devem participar da cerimônia

Rompendo com a tradição, membros de famílias reais estrangeiras devem viajar a Londres para a cerimônia.

Isso inclui o príncipe Albert e a princesa Charlene, de Mônaco, o rei Felipe e a rainha Letizia, da Espanha, o príncipe herdeiro Akishino e a princesa Kiko, do Japão, e o rei Carl XVI Gustaf, da Suécia, que será acompanhado por sua filha, a princesa Victoria.

Também já foi reportado que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que se encontrou com o rei para um chá no Castelo de Windsor em fevereiro, estará lá.

Voluntários e forças armadas

O rei Charles e Camilla também convidaram 850 representantes da comunidade para a cerimônia, em reconhecimento ao seu trabalho de caridade.

Isso inclui 450 ganhadores da Medalha do Império Britânico (BEM, na sigla em inglês) e 400 jovens de grupos selecionados pela família real.

O bombeiro aposentado John Anderson, que foi premiado com a medalha, disse que se sentiu "privilegiado" por ser convidado. Outro convidado será o adolescente Max Woosey, que arrecadou dinheiro para casa de repouso de sua região dormindo em uma barraca por três anos.

Em outros lugares, mais de 6 mil membros das forças armadas participarão da coroação — tornando-a a maior operação cerimonial militar em 70 anos.

Milhares de veteranos e funcionários do NHS também foram convidados a assistir à coroação, incluindo as procissões e o sobrevoo, de uma plataforma de observação especial em frente ao Palácio de Buckingham.

Presença de celebridades?

No Reino Unido, há especulação sobre se algum dos amigos famosos do rei e da rainha consorte será convidado para a coroação.

Pelo menos alguns foram confirmados devido a conexões com o Prince's Trust — a instituição de caridade para jovens fundada pelo rei décadas atrás. A dupla da televisão Ant e Dec, que são embaixadores da boa vontade e apoiadores de longa data da instituição de caridade, estarão na Abadia de Westminster.

Eles serão acompanhados pelo editor da Vogue britânica Edward Enninful e pelo cantor Lionel Richie, ambos também embaixadores.

Várias pessoas que foram apoiadas pela instituição em sua juventude também foram convidadas - incluindo Kelly Jones, vocalista do Stereophonics, e o mágico da televisão Dynamo (cujo nome verdadeiro é Steven Frayne).

A Sky News informou que a apresentadora e atriz Joanna Lumley estará presente, antes de se juntar à cobertura da emissora do dia.

Embora nenhuma outra figura de destaque tenha anunciado que irá até o início desta semana, celebridades com conexões próximas à família real podem estar entre os participantes.

A bênção de casamento do então príncipe Charles e Camilla na Capela de St George em 2005 teve muitos rostos famosos na congregação, incluindo os comediantes Stephen Fry e Rowan Atkinson e os atores Richard E Grant e Prunella Scales.