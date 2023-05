Guerra na Ucrânia: 'Meu irmão salvou minha vida, mas perdeu a dele'

Ivan, que ainda carrega as cicatrizes do conflito, diz que eles eram inseparáveis.

"Ele me reanimou, tirou meus dentes quebrados e começou a prestar os primeiros socorros", conta Ivan. Isso incluiu abrir um orifício na garganta do irmão para evitar que ele sufocasse.

Ivan compartilha um vídeo do irmão limpando carinhosamente o sangue logo após a explosão. Outro vídeo amplamente compartilhado mostra Ivan com dificuldade para andar com um ferimento aberto no rosto, mas ainda segurando a bandeira ucraniana: um símbolo de bravura e resistência na batalha por Bakhmut.