O raro acordo que permitiu troca de prisioneiros entre EUA e Irã

Há 57 minutos

Cinco cidadãos americanos presos no Irã durante anos retornaram aos EUA, enquanto cinco iranianos presos nos Estados Unidos também foram liberados para voltar ao país de origem.

A repórter da BBC, Lyse Doucet, acompanhou o momento em que os cinco prisioneiros americanos saíram do avião. Segundo ela, o alívio entre eles era evidente. Um deles, contou, falou aos seus advogados que o "pesadelo acabou".

Além da libertação, Washington se comprometeu a descongelar R$ 6 bilhões em fundos iranianos, correspondentes à venda de petróleo à Coreia do Sul.

Os dois países cortaram relações diplomáticas em abril de 1980, meses após estudantes iranianos radicais terem assumido o controle da embaixada americana no Teerã e terem mantido dezenas de americanos reféns, após a revolução iraniana.

Anos atrás, em 2015, houve um raro diálogo quando o então secretário de Estado americano, John Kerry, se reuniu diversas vezes com o então ministro iraniano das Relações Exteriores, Javad Zarif, e fecharam um acordo nuclear histórico em julho daquele ano.

Medidas após o acordo

Fim do Podcast

O presidente Joe Biden agradeceu em um comunicado aos governos do Catar, Omã, Suíça e Coreia do Sul pelo apoio nessa troca. Porém, logo anunciou medidas contra o governo iraniano.

Assim que o avião que transportava os cidadãos americanos aterrissou em Doha, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou novas sanções contra o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, e o Ministério da Inteligência do país.

"Hoje, cinco americanos inocentes que foram presos no Irã estão finalmente voltaram para casa", disse Biden em um comunicado.

Essas novas sanções, conforme anunciado pelo governo americano, visam os bens do ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad por ter "fornecido apoio material ao Ministério Iraniano de Inteligência e Segurança".

Essas ações, afirma o governo dos EUA, impuseram "consequências tangíveis aos responsáveis ​​ou cúmplices da tomada de reféns ou da detenção injusta de um cidadão dos Estados Unidos no estrangeiro".

Como resultado, mencionou o governo americano, "todas as propriedades e interesses nas propriedades" de pessoas ligadas ao ex-presidentes que estão nos EUA ou em posse de americanos serão bloqueados.

Biden anunciou novas medidas após saída de presos do Irã

Os possíveis problemas do acordo

Mas a troca concretizada nesta segunda não representa a libertação de todos os prisioneiros americanos no Irã e pode até trazer problemas, alertaram ex-funcionários do Pentágono.

Um ex-funcionário do alto escalão do Pentágono alertou que a troca de prisioneiros pode dar aos inimigos dos EUA no exterior "mais motivos" para prender americanos.