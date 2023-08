Furacão Idalia: quando a ressaca do mar pode ser mortal

Passagem do furacão Idalia tem causado estragos e mortes na Flórida

Com o furacão Idalia chegando ao Estado americano da Flórida, os moradores estão fugindo das perigosas marés de tempestade - também conhecidas como "ressacas" - que ele tem provocado.

As marés de tempestade dos furacões são intensas e podem causar inundações costeiras extremamente perigosas. Na Flórida, a ressaca poderia fazer as águas ficarem até 5 metros acima do nível normal.