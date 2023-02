Animais podem prever terremotos? E outras respostas sobre sismos

Crédito, EPA-EFE/REX/Shutterstock Legenda da foto, Equipes de resgate correm contra o tempo para salvar pessoas presas sob os escombros depois que milhares de prédios desabaram na Turquia e na Síria

O que é um terremoto e como ele acontece? O Brasil pode sofrer com grandes terremotos? Animais podem prever terremotos? O que fazer — e não fazer — durante um terremoto?

Em seu site, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) reúne respostas a várias perguntas sobre esses abalos sísmicos, que podem ser naturais ou não.

Milhares de pessoas morreram na Turquia e na Síria após um grande terremoto, cujo epicentro ocorreu nas proximidades da cidade turca de Gaziantep nas primeiras horas de segunda-feira (6/2).

Equipes de resgate estão agora correndo contra o tempo para salvar pessoas presas sob os escombros depois que milhares de prédios desabaram em ambos os países.

Confira abaixo respostas a algumas perguntas frequentes sobre terremotos.

O que é um terremoto e como eles acontecem?

Um terremoto é causado por um deslizamento repentino em uma falha.

As placas tectônicas estão sempre se movendo lentamente, mas ficam presas em suas bordas devido ao atrito. Quando a tensão na borda supera o atrito, ocorre um terremoto que libera energia em ondas que percorrem a crosta terrestre e provocam o tremor que sentimos.

Crédito, EPA-EFE/REX/Shutterstock Legenda da foto, Operações de resgate em Kahramanmaras, Turquia

É possível prever terremotos?

Não. Cientistas não podem prever terremotos, apenas calcular a probabilidade de ocorrência de um tremor significativo em uma área específica dentro de um determinado número de anos.

Segundo o USGS, embora não seja possível impedir a ocorrência de terremotos naturais, pode-se mitigar significativamente seus efeitos identificando perigos, construindo estruturas mais seguras e fornecendo educação sobre segurança contra terremotos.

Animais podem prever terremotos?

A referência mais antiga de que se tem notícia ao comportamento animal incomum antes de um terremoto significativo é da Grécia, em 373 AC.

Ratos, doninhas, cobras e centopeias supostamente abandonaram suas casas e se deslocaram a locais mais seguros vários dias antes de um terremoto destrutivo.

Multiplicam-se evidências anedóticas de animais, peixes, pássaros, répteis e insetos exibindo um comportamento estranho de semanas a segundos antes de um terremoto.

No entanto, um comportamento consistente e confiável antes de eventos sísmicos, e um mecanismo explicando como isso poderia funcionar, são desconhecidos pela ciência.

A maioria dos cientistas que buscam solucionar esse mistério estão na China ou no Japão.

Uma previsão de terremoto foi feita na China há várias décadas, com base em pequenos terremotos e atividade animal incomum. Muitas pessoas optaram por dormir fora de suas casas e sobreviveram quando o terremoto principal realmente ocorreu e causou destruição generalizada.

No entanto, geralmente nenhum grande terremoto segue esse tipo de atividade sísmica e muitos terremotos não são precedidos por um evento precursor.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Mais de 7,8 mil pessoas morreram na Turquia e na Síria

Qual é a sensação durante um terremoto?

A sensação de um terremoto depende de onde você está, do epicentro do tremor e de sua magnitude:

Um grande terremoto próximo parecerá uma grande sacudida repentina seguida rapidamente por um tremor mais forte, que pode durar alguns segundos ou até alguns minutos, se for um grande evento raro. O tremor será violento e será difícil se levantar. Muito provavelmente, deixará sua casa completamente revirada.

Um grande terremoto distante parecerá um solavanco suave, seguido alguns segundos depois por um tremor mais forte que pode parecer um tremor agudo por um tempo.

Um pequeno terremoto próximo parecerá um pequeno solavanco seguido por alguns abalos mais fortes que passam rapidamente.

Um pequeno terremoto distante provavelmente não será sentido, mas se você o sentir, será um ou dois tremores sutis e suaves que são mais fáceis de sentir se você estiver parado e sentado.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Epicentro ocorreu nas proximidades da cidade turca de Gaziantep

O solo pode se abrir durante um terremoto?

Fendas superficiais podem se formar durante deslizamentos de terra induzidos por terremotos, mas as falhas não se abrem durante um terremoto.

Se uma falha pudesse se abrir, nenhum terremoto ocorreria porque não haveria atrito travando os dois blocos juntos.

O Brasil pode sofrer com grandes terremotos, como o que afetou a Turquia e a Síria?

Como o Brasil está no interior da Placa Sul-Americana, região considerada "interplacas”, os abalos são menos intensos e dificilmente atingem 4,5 graus de magnitude.

Sendo assim, normalmente os terremotos que sentimos no Brasil acabam sendo reflexos de tremores com epicentro em outros países da América Latina ou até mesmo decorrentes de falhas causadas pelo desgaste da placa tectônica.

O maior terremoto de que se tem registro no Brasil aconteceu em 1955, na Serra do Tombador, em Mato Grosso. A área era pouco habitada e não houve mortes.

O segundo maior aconteceu em junho do ano passado, no Acre, também sem fatalidades. O epicentro do tremor foi a mais de 100 km das pequenas cidades de Tarauacá e Feijó, na fronteira com o Peru.

O que fazer durante um terremoto?

Se você estiver dentro de casa, não saia. Vá para debaixo de uma escrivaninha ou mesa e segure-se nela ou mova-se para um corredor ou contra uma parede interna. Fique longe de janelas, lareiras e móveis ou eletrodomésticos pesados. Saia da cozinha, que é um lugar perigoso (já que itens podem cair em cima de você). Não desça as escadas correndo ou saia correndo enquanto o prédio estiver tremendo ou enquanto houver perigo de você cair e se machucar ou ser atingido por vidros ou destroços.

Se você estiver do lado de fora — fique ao ar livre, longe de prédios, cabos de energia elétrica, chaminés e qualquer outra coisa que possa cair sobre você.

Se você estiver dirigindo, pare seu veículo, mas com cuidado. Estacione-o o mais longe possível do tráfego. Não pare sobre ou sob uma ponte ou viaduto ou sob árvores, postes de luz, cabos de energia elétrica ou semáforos. Fique dentro do seu carro até que o tremor pare. Quando você voltar a dirigir, observe se há rachaduras na calçada, pedras caídas e saliências na estrada.

Se você estiver em uma área de montanhas, cuidado com pedras caindo, deslizamentos de terra, árvores e outros detritos.

Se você estiver perto do mar, as regras de segurança são diferentes, pois pode haver a possibilidade de tsunamis.

O que não fazer durante um terremoto?

Não ligue o gás novamente se você o desligou; deixe a companhia de gás fazer isso;

Não use fósforos, isqueiros, fogões de acampamento ou churrasqueiras, equipamentos elétricos, eletrodomésticos até ter certeza de que não há vazamentos de gás. Isso pode criar uma faísca que resulte em explosão e incêndio;

Não use o telefone, exceto para uma emergência médica ou de incêndio. Você pode congestionar as linhas necessárias para a resposta de emergência;

Não espere que bombeiros, polícia ou paramédicos o ajudem. Eles podem não estar disponíveis.

Crédito, Agência Anadolu Legenda da foto, Milhares de edifícios desabaram em Kahramanmaras, que ficava perto do epicentro

Como os terremotos afetam os edifícios?

Imagens feitas por drones após o terremoto devastador que atingiu o sul da Turquia e o norte de Síria mostram edifícios completamente desmoronados.

O tremor do solo é a principal causa de danos causados por terremotos em estruturas feitas pelo homem. Muitos fatores influenciam a força do terremoto em uma localidade, incluindo a magnitude do tremor, a proximidade da falha, a geologia local e o tipo de solo.

Em que magnitude os danos começam a ocorrer em um terremoto?

Não há uma magnitude acima da qual o dano ocorrerá. Depende de outras variáveis, como a distância do terremoto, o tipo de solo em que você está, a construção do prédio, etc. Geralmente, os danos não ocorrem até que a magnitude do terremoto atinja algo acima de 4 ou 5.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Equipes de resgate trabalham no local de um prédio desabado em Adana, Turquia

Como os terremotos são medidos?

Os terremotos são registrados por uma rede sismográfica. Cada estação sísmica na rede mede o movimento do solo naquele local. O deslizamento de um bloco de rocha sobre outro em um terremoto libera energia que faz o solo vibrar. Essa vibração “empurra” o pedaço adjacente de solo e faz com que ele vibre e, assim, a energia sai do hipocentro do terremoto em uma onda.

Existem maneiras diferentes de medir diferentes aspectos de um terremoto:

A magnitude é a medida mais comum da intensidade de um terremoto. É uma medida da intensidade da fonte do terremoto e é o mesmo número, não importa onde você esteja ou como é o tremor.

Você já deve ter ouvido falar da escala Richter. Trata-se de um método desatualizado para medir a magnitude que não é mais usado pelo USGS ou outros serviços geológicos nacionais para grandes terremotos telessísmicos. A escala Richter mede a maior oscilação (amplitude) na gravação, mas outras escalas de magnitude medem diferentes partes do terremoto.

A intensidade é uma medida do abalo e danos causados pelo terremoto; esse valor muda de local para local.

Crédito, Agência Anadolu

Como saber se minha casa resistirá a um terremoto?

Uma combinação única de fatores geológicos e estruturais devem ser considerados para determinar o que pode acontecer a uma casa durante um terremoto.

Portanto, um estudo individual do local é necessário.

Os fatores geológicos incluem: tipo de material subjacente, profundidade do leito rochoso, profundidade das águas subterrâneas e declive do terreno. Já os fatores estruturais consistem em: materiais usados na construção (madeira ou alvenaria), número de andares, design, etc.

Crédito, Reuters

Terremotos podem ser induzidos pelo homem?

Terremotos induzidos pela atividade humana foram documentados em muitos locais nos Estados Unidos e em muitos outros países ao redor do mundo. Os terremotos podem ser induzidos por uma ampla gama de causas, incluindo represamento de reservatórios, mineração de superfície e subterrânea, retirada de fluidos e gás do subsolo e injeção de fluidos em formações subterrâneas.