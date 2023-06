Crise no Sudão: 'Vi cachorros comendo corpos de mortos na rua'

Há 1 hora

Omar* diz que intensos combates na capital do Sudão, Cartum, o forçaram a enterrar pelo menos 20 pessoas sob o chão de suas casas ou a poucos metros de suas portas.

"Já enterrei três pessoas dentro de suas próprias casas e as demais na entrada da estrada onde moro", conta.

"Um vizinho meu foi morto em sua casa. Eu não pude fazer nada senão remover as telhas de sua casa, cavar uma cova e enterrá-lo", conta.

O corpo de um soldado apodrece na rua; do outro lado, um soldado se protege em um prédio em 15 de abril deste ano

'Vizinhanças viraram cemitérios'

"Cadáveres são deixados para apodrecer no calor. O que posso dizer? Algumas vizinhanças de Cartum estão virando cemitérios."

Há três semanas, Omar cavou sepulturas para quatro pessoas em uma estrada a poucos metros de sua casa, no bairro de Al Imtidad, em Cartum. Ele diz que conhece outras pessoas que tiveram que fazer o mesmo em bairros próximos.

"Muitos dos mortos foram enterrados em áreas próximas à Universidade de Cartum, perto do posto de combustível de Seddon, um ponto de referência bem conhecido. Outros cadáveres foram enterrados em bairros próximos à estrada Mohamed Naguib."

Não há números oficiais sobre quantas pessoas foram enterradas em casas ou bairros no Sudão, mas Omar diz que "podem ser dezenas".

Enterrando soldados

"Estamos tentando ajudar a sociedade a evitar um desastre de saúde. Se deixarmos cadáveres assim, eles se deterioram rapidamente por causa do calor e os animais de rua os comem. É um dever religioso e moral."

'Enterrando a verdade'

No entanto, o chefe de um sindicato de médicos, que tem experiência em processar crimes de guerra, criticou o enterro de pessoas em suas casas e espaços públicos.

O secretário-geral da Comissão Preliminar do Sindicato dos Médicos do Sudão, Attia Abdullah Attia, denuncia o que descreve como um método de enterro "amador" e alerta que as pessoas podem estar "enterrando a verdade".