'Meu cisto de ovário era maior do que um bebê'

Em dois meses, a jovem, moradora de Ferraz de Vasconcelos (SP), conta que foram quase 8 quilos a mais na balança, mas ela não desconfiava que poderia haver algo de errado com sua saúde. Apesar de ter tido um aumento no abdômen, ela acreditava que havia ganhado medidas em todo o corpo.

Somente em junho, quando começou a sentir muitas dores no abdômen e nas costas, que passaram a impossibilitar de realizar pequenas atividades do dia a dia, ela percebeu que havia algo de errado.

A vendedora conta que ao entrar no consultório médico a primeira pergunta que ouviu do profissional foi se ela estava grávida, já que seu abdômen estava distendido. Diante da negativa da jovem, o profissional a encaminhou para fazer um ultrassom.

O diagnóstico

“Quando a médica viu, ela levou um susto. Na mesma hora ela já me encaminhou para fazer uma tomografia de urgência, para que eles pudessem ver o cisto com mais detalhes”, conta a vendedora.

Sem ter plano de saúde e acreditando que o procedimento cirúrgico pelo SUS (Sistema Único de Saúde) pudesse demorar meses, a família de Mariana se organizou financeiramente para pagar os custos da cirurgia em um hospital particular da cidade, o que fez com que a jovem precisasse esperar algumas semanas para retirar o cisto.

Medo de ser câncer

Em julho de 2020, Mariana passou pela cirurgia de retirada do cisto. Para surpresa até dos médicos, o cisto era mais pesado do que um recém-nascido, tinha cerca de 7 kg e continha aproximadamente 8 litros de líquidos. Após a cirurgia, que não comprometeu os ovários, o material foi enviado para biópsia.

O que é cisto no ovário e por que ele surge

“Os cistos benignos podem ser causados simplesmente por problemas de ovulação. Folículos ovarianos que contêm os óvulos que não rompem no momento da ovulação e formam os cistos ou estruturas com conteúdo líquido que crescem no ovário, mas não são malignos”, explica Silvana Chedid, ginecologista do Hospital Sírio-Libanês.