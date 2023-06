O homem traficado em troca de seu rim e obrigado a viver escondido

Um homem que estava dormindo na rua em Londres entrou em uma delegacia de polícia perto do aeroporto de Heathrow. Ali começou o primeiro processo por tráfico humano para remoção de órgãos do Reino Unido.

Ele estava sentado em um consultório no hospital Royal Free em Londres, falando com médicos com seu inglês limitado.

Mas no consultório os médicos conversavam com ele sobre os riscos de uma cirurgia e a necessidade de cuidados médicos vitalícios.

"Ele ia ser literalmente cortado como se fosse um pedaço de carne, tirariam o que queriam dele e depois o costurariam de volta", diz Cristina Huddleston, do grupo Justice and Care, que combate a escravidão moderna.

Isso foi em maio de 2022, e Daniel agora vive sob forte proteção policial. A BBC descobriu que esse caso inédito alertou as autoridades do Reino Unido para outros casos de tráfico de órgãos. Isso inclui:

Tráfico de pessoas

Quando Daniel teve a chance de trabalhar no Reino Unido pela primeira vez, enquanto ainda estava na Nigéria, ele foi convidado a fazer um exame de sangue. Ele pensou que era para seu visto no Reino Unido, mas na verdade era para verificar se seu corpo estava saudável o suficiente para remoção de seu rim.

Daniel foi levado a várias reuniões com médicos na unidade privada de pacientes do Royal Free Hospital de Londres. Um intérprete também foi pago para treinar Daniel para dizer o que os médicos precisavam ouvir.

Intermediário

O homem que havia recebido aquele órgão estava sentado no banco dos réus, junto com os Ekweremadus — pais de Sônia. Ele era o intermediário, o médico Obinna Obeta, que havia orquestrado a exploração de Daniel.

Turismo de transplante

Em julho do ano passado, fazer um transplante pago no exterior tornou-se crime na Inglaterra, Escócia e País de Gales. Todos os médicos no Reino Unido agora são legalmente obrigados a denunciar qualquer indivíduo que tenha voltado do exterior em busca de cuidados pós-transplante.