A história dos 2 monarcas da Inglaterra que nunca foram coroados

Naquele ano, foi coroado Guilherme 1º, mais conhecido como Guilherme, o Conquistador, que deu início a uma tradição que terá seu próximo (e muito aguardado) capítulo no dia 6 de maio, data da cerimônia de coroação de Charles 3º após a morte de Elizabeth 2ª em setembro do ano passado.

Em geral, é tradição que se aguarde algum tempo após a morte de um rei ou rainha antes da realização da cerimônia de coroação do sucessor.

Com isso, nem todos que serviram oficialmente como reis da Inglaterra tiveram o privilégio de serem formalmente coroados.

Também há registros de outro rei que nunca foi coroado: Edward 5º, que em 1483 e depois de passar três meses no trono britânico com apenas 12 anos de idade, foi deposto e depois desapareceu (presume-se que tenha sido assassinado).

Os Príncipes da Torre

Dentro dos inúmeros capítulos do confronto entre as casas de Lancaster e York pelo trono, um evento muito particular e cruel é sempre lembrado: o desaparecimento de um rei e seu irmão pelas mãos de seu próprio tio.