Coreia do Norte tem crise de alimentação em meio a demonstração de força militar

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Foto de arquivo mostra norte-coreanos participando de evento anual de plantio de arroz na cidade de Nampho em 2019

Há 34 minutos

A Coreia do Norte está passando por uma crise alimentar crítica, segundo especialistas.

O país está habituado à escassez crônica de alimentos, mas os controles de fronteira, o mau tempo e as sanções agravaram a situação nos últimos anos.

A expectativa é de que autoridades do alto escalão se reúnam no fim deste mês para discutir uma "mudança fundamental" na política agrícola, informou a imprensa estatal.

Esta é uma "tarefa muito importante e urgente", em meio a questões agrícolas "prementes", publicou o agregador de notícias estatal KCNA Watch.

A crise alimentar acontece enquanto Pyongyang continua dando demonstrações do seu poderio militar.

Há relatos de que o Ministério da Unificação da Coreia do Sul também alertou sobre a alimentos no vizinho e pedido ajuda ao Programa Mundial de Alimentos (WFP, na sigla em inglês), agência ligada à Organização das Nações Unidas (ONU).

Imagens de satélite das autoridades sul-coreanas mostram que o Norte produziu 180 mil toneladas a menos de alimentos em 2022 do que em 2021.

Em junho, o WFP expressou preocupação de que condições climáticas extremas, como secas e inundações, poderiam reduzir a produção tanto nas colheitas de inverno quanto de primavera. A imprensa estatal também noticiou no fim do ano passado que o país estava passando por sua "segunda pior" seca já registrada.

Como previsto, os preços de alimentos subiram neste ano em meio às colheitas fracas, e a população se voltou para alternativas mais baratas, afirma Benjamin Katzeff Silberstein, que trabalha para o site 38North.org, especializado em Coreia do Norte.

Diante da maior procura por milho, um alimento básico e acessível, mas não tão popular quanto o arroz na região, o preço do grão subiu 20% no início de 2023, informou a Rimjin-gang, revista norte-coreana com sede no Japão.

"Se as pessoas estão comprando mais milho, isso significa que os alimentos em geral estão ficando mais caros e alimentos básicos como o arroz em particular", explica Silberstein. Atualmente, um quilo custa cerca de 3.400 won norte-coreanos (US$ 3,80).

A Coreia do Norte é classificada como um dos países mais pobres do mundo. Estimativas recentes são escassas, mas a publicação CIA World Factbook projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país era de cerca de US$ 1.700 em 2015.

Dito isto, a situação concreta e os números não são claros, dada a economia pouco transparente da Coreia do Norte.

“Devido às rigorosas medidas de fronteira impostas pela Coreia do Norte em relação à covid-19 para mercadorias e pessoas, não há como alguém de fora entrar no país e verificar por conta própria qual é a situação”, diz James Fretwell, analista da NK News.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, País está familiarizado com a escassez crônica de alimentos

Segundo ele, essas medidas também dificultaram o envio de ajuda por parte de organizações fora da Coreia do Norte em momentos de crise.

A Coreia do Norte também restringiu rigorosamente o comércio e o tráfego transnacional desde janeiro de 2020.

Sokeel Park, diretor nacional da organização sem fins lucrativos Liberty in North Korea (LiNK), classifica a resposta do regime à pandemia de covid-19 como "extrema e paranoica".

Park, cuja organização ajuda a realocar refugiados norte-coreanos na Coreia do Sul e nos EUA, afirma que o suprimento de necessidades básicas no Norte vem diminuindo desde o início da pandemia. A LiNK ouviu inúmeros relatos confiáveis ​​de pessoas morrendo de fome, segundo ele.

O país também observou um declínio significativo na ajuda humanitária da comunidade internacional — o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários afirmou que a Coreia do Norte recebeu US$ 2,3 milhões de organizações internacionais e outras agências no ano passado, número bastante inferior aos US$ 14 milhões que recebeu em 2021.

Embora isso possa ser resultado do fechamento prolongado das fronteiras, alguns funcionários desse setor disseram à BBC que as sanções internacionais, que se tornaram mais rígidas em resposta às provocações militares da Coreia do Norte, também impediram a entrega de suprimentos de ajuda humanitária.

Ainda assim, há alguns sinais de que a atividade econômica transnacional está sendo reativada. O Nikkei Asia informou na semana passada que algumas viagens de caminhão para a China, que responde por mais de 90% do comércio da Coreia do Norte, foram retomadas.

Mas isso não significa necessariamente que o padrão de vida vai melhorar para o cidadão comum norte-coreano.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Grande parte dos gastos da Coreia do Norte vai para as forças armadas — seus lançadores de mísseis mais recentes foram apresentados no início de fevereiro

Park afirma que o regime concentrou seus recursos na capacidade bélica e na propaganda, com altos custos sociais. Pyongyang disparou um número recorde de mísseis balísticos no ano passado — mais de 70, incluindo mísseis balísticos intercontinentais, ou ICBMs, que têm o potencial de atingir o continente americano. No início deste mês, fez sua maior exibição de ICBMs em um desfile militar.

“O regime reconheceu como as coisas estão difíceis para o povo norte-coreano comum, mas continua a priorizar a propaganda e a ostentação para a família Kim, lançamentos de mísseis e controles rígidos sobre a população”, acrescenta Park.

Especialistas temem que a situação se deteriore ainda mais, levando a uma fome tão devastadora quanto a que arrasou o país em meados da década de 1990, muitas vezes chamada em documentos oficiais de "Marcha Árdua". As estimativas colocam o número de mortes entre 600 mil e um milhão.

"Não parecemos estar perto dos níveis da fome dos anos 1990", diz Silberstein.