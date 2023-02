Mães orcas se sacrificam pelos filhos a vida toda, revelam cientistas

As orcas, conhecidas como baleias assassinas, possuem um laço familiar forte

Crédito, CENTER FOR WHALE RESEARCH

Um estudo sobre orcas no Pacífico Norte revelou que as mães fazem um "sacrifício vitalício" por seus filhotes machos.

Criar um filho reduz significativamente a chance de reprodução de uma orca fêmea no futuro.

A energia de que precisam para alimentar as crias parece comprometer sua saúde, deixando-as menos aptas a se reproduzir e criar outros filhos.

“As mães sacrificam sua própria comida e sua própria energia”, diz Darren Croft, professor da Universidade de Exeter, no Reino Unido.

As orcas permanecem muito ligadas às suas famílias ao longo da vida. Mas enquanto as fêmeas da prole se tornam independentes na idade adulta, os machos seguem dependendo das mães — exigindo até mesmo uma parte da comida que suas progenitoras pegam.

Croft descreve isso como uma "nova visão sobre as complexas vidas sociais e familiares desses animais incríveis".

Isso foi possível graças ao Center for Whale Research (CWR), que acompanha a vida de uma população de orcas, conhecida como Southern Residents, há mais de 40 anos.

As mães andam com os filhos machos até na idade adulta

Crédito, CENTER FOR WHALE RESEARCH

Para esta pesquisa, os cientistas analisaram as vidas de 40 orcas fêmeas entre 1982 e 2021. E descobriram que, para cada filho vivo, a probabilidade anual de uma mãe criar outro filhote até um ano de idade era reduzida pela metade.

“Nossa pesquisa anterior mostrou que os filhos têm uma chance maior de sobrevivência se sua mãe estiver por perto”, diz Michael Weiss, da Universidade de Exeter e do Center for Whale Research.

"Queríamos saber se essa ajuda tem um preço, e a resposta é sim. As mães orcas pagam um preço alto em termos de reprodução futura para manter seus filhos vivos."

Famílias de baleias assassinas

O estudo em andamento dessa população ameaçada de orcas, que vive nas águas costeiras entre Vancouver (no Canadá) e Seattle (nos EUA), foi iniciado por Ken Balcomb. A princípio, ele queria analisar as ameaças à sua sobrevivência.

Crédito, CENTER FOR WHALE RESEARCH

Biólogos trabalharam com o CWR para revelar, por exemplo, o papel vital das avós das baleias assassinas e por que, como acontece com os seres humanos, as fêmeas dessa espécie param de se reproduzir em determinada altura de suas vidas.