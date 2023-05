TikTok parte para batalha judicial contra Estado americano que decidiu banir a rede social

O TikTok entrou com um processo judicial para impedir que o Estado americano de Montana bloqueie o uso da rede social por seus moradores.

A proibição está prevista para entrar em vigor em janeiro de 2024, tornando ilegal que as lojas de aplicativos ofereçam o TikTok — mas não afetando diretamente as pessoas que já tenham o TikTok baixado em seus aparelhos.

Em um comunicado, o TikTok defendeu que a proibição em Montana entra em conflito com os direitos de liberdade de expressão dos EUA e é "ilegal".

“Estamos desafiando a proibição inconstitucional do TikTok em Montana para proteger nossos negócios e as centenas de milhares de usuários do TikTok em Montana”, disse um porta-voz da rede social.