Líder de grupo anti-monarquia é preso em protesto contra a coroação

O líder do grupo antimonarquista Republic foi preso neste sábado em um protesto na Trafalgar Square antes da coroação do rei Charles 3º.

Imagens mostram manifestantes usando camisetas com os dizeres "Not My King" (Não é Meu Rei, na tradução para português) sendo detidos, incluindo o líder do grupo, Graham Smith.