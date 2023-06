Aspartame pode causar câncer?

O que leva aspartame?

A classificação 'possivelmente cancerígeno'

"A categorização da Iarc não nos diz nada sobre o nível real de risco do aspartame, porque não é isso que as categorizações da Iarc significam", diz Kevin McConway, professor de estatística na Open University.

As classificações da Iarc causaram confusão no passado e foram criticadas por criar alarme desnecessário. Quando a carne vermelha processada foi categorizada como cancerígena, levou a relatos que a equiparavam ao fumo.

'Considerado seguro'

A diretora-executiva do Conselho Internacional de Associações de Bebidas, Kate Loatman, disse que as autoridades de saúde pública deveriam estar "profundamente preocupadas" com a "opinião vazada" e também alertou que ela "pode induzir desnecessariamente os consumidores a consumir mais açúcar, em vez de escolher opções seguras sem e com baixo teor de açúcar".