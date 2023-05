Como eleição de Trump poderia mudar guerra da Ucrânia

Ao longo de sua curta mas movimentada carreira política, Donald Trump mostrou uma predisposição para simpatizar com o presidente russo, Vladimir Putin.

Se Trump voltar à Casa Branca, essa atitude mais positiva em relação à Rússia - que é compartilhada por boa parte da base republicana e por alguns membros do partido no Congresso - provavelmente ressurgirá como uma força motriz na política dos EUA.

O ex-presidente disse que poderia acabar com a guerra em 24 horas, mas não disse como. Ele se recusou a responder se queria que a Ucrânia vencesse e reclamou do custo da ajuda militar.

"Não temos munição para nós mesmos. Estamos dando muito", disse ele, acusando os países europeus de não contribuírem o suficiente com a Ucrânia.

Alguns de seus colegas republicanos condenaram prontamente seus comentários, mas é possível – ou mesmo provável – que, se Trump for eleito em novembro de 2024, o apoio dos EUA ao esforço de guerra poderia acabar totalmente.

No mínimo, o apoio total à Ucrânia que o atual governo dos EUA expressou, juntamente com seus esforços diplomáticos agressivos para manter uma frente unida com os aliados europeus nas sanções à Rússia, muito provavelmente seria bastante diminuído.