Terremoto de magnitude 6,4 atinge área na Turquia já devastada por tremores

As autoridades turcas registraram mais de 6.000 tremores secundários desde o terremoto de 6 de fevereiro, mas a equipe da BBC na região disse que o tremor de hoje foi muito mais forte do que os anteriores.

Também foi sentido na Síria, no Egito e no Líbano.

A Fundação da Sociedade Médica Americana da Síria disse que cinco de seus hospitais receberam pelo menos 30 pessoas com ferimentos do último terremoto, mas acrescentou que os danos às suas instalações médicas "parecem ser mínimos".

'Haverá outro?'

As paredes de edifícios gravemente danificados também desmoronaram, relata a AFP, com várias pessoas aparentemente feridas pedindo ajuda.

Em um tuíte, Afad instou as pessoas a ficarem longe do litoral como precaução contra o risco de aumento do nível do mar, embora o aviso tenha sido retirado posteriormente.