Os segredos sobre a saúde revelados por nossas mãos

As suas mãos trazem grandes revelações sobre o seu estado de saúde.

Este fato é reconhecido, pelo menos, desde os tempos de Hipócrates, o pai da medicina. O médico grego da Antiguidade foi o primeiro a descrever o baqueteamento digital em um paciente que sofria de empiema (que ocorre quando o pus preenche o espaço entre os pulmões e a membrana à sua volta) no século 5° a.C.

No baqueteamento (também chamado de hipocratismo), a unha parece uma colher voltada para baixo. Esta condição é reconhecida como sinal de doenças até hoje – embora, atualmente, não seja relacionada apenas ao empiema. Ela também está ligada à fibrose cística, cirrose hepática e condições da tireoide.

Outra alteração das unhas que pode sinalizar doenças são as unhas de Lindsay. Esta condição ocorre quando uma ou mais unhas são metade brancas, metade marrom-avermelhadas.

Cerca de 50% das pessoas com doenças renais crônicas possuem esta condição nas unhas. Mas ela também pode ser sinal de cirrose hepática e de doença de Behçet, uma condição rara que causa inflamação dos vasos sanguíneos.

As unhas de Terry, que surgem quando uma ou mais unhas têm aparência de vidro moído, também podem ser sinal de cirrose hepática, mas já foram associadas a diabetes do tipo 2, insuficiência renal e HIV.

Crédito, Hojasmuertas/Wikimedia commons Legenda da foto, As unhas de Terry têm aparência típica de vidro moído

E existem também as unhas de Muehrcke, que têm mais aparência de condição médica do que de obra de manicure. Nelas, uma ou mais linhas horizontais correm através das unhas.

Este padrão indica queda da proteína mais abundante do sangue: a albumina. E as marcas nas unhas podem também indicar insuficiência renal.

Mas, às vezes, alterações dos padrões e das cores das unhas não são indicadoras de algo sombrio – são apenas sinais de envelhecimento.

As unhas napolitanas, por exemplo, são frequentemente observadas em pessoas com mais de 70 anos de idade. Elas receberam este nome devido às suas três regiões com cores distintas. Elas não são causa de preocupação.

Palmas das mãos

As unhas não são a única parte das mãos que podem revelar problemas de saúde. As palmas também têm histórias a contar.

Se você perceber que as palmas das suas mãos estão ficando suadas sem que você se sinta nervoso ou mesmo na ausência de altas temperaturas ou exercício físico, pode ser uma indicação de falhas nos sinais nervosos, que estão ativando as glândulas sudoríparas.

Esta condição pode ser benigna – neste caso, ela é conhecida como hiper-hidrose primária. Mas palmas das mãos inexplicavelmente suadas (além do rosto, do pescoço e das axilas) podem indicar problemas da tireoide.

O hipertireoidismo é uma condição em que a glândula tireoide, no pescoço, produz tiroxina em quantidade excessiva. O excesso deste hormônio causa aceleração dos processos do corpo e pode causar suor nas palmas das mãos. Felizmente, esta condição é facilmente tratada com a medicação correta.

Uma alteração mais preocupante é o surgimento de pequenas áreas de descoloração vermelha ou púrpura nas palmas das mãos e nos dedos. Este pode ser um sinal de endocardite bacteriana (inflamação do revestimento interno do coração), que apresenta alta taxa de mortalidade.

Esta descoloração pode se apresentar em duas formas: os nódulos de Osler e as lesões de Janeway.

Os nódulos de Osler são tipicamente vermelhos e dolorosos, com tamanho de 1 a 10 mm. Eles aparecem nos dedos e duram de horas até dias. Já as lesões de Janeway possuem formatos irregulares e tamanhos variáveis. Elas são tipicamente observadas nas palmas das mãos e não são dolorosas, durando entre alguns dias e algumas semanas.

Estes dois padrões nas palmas das mãos são muito sérios e precisam receber atenção médica com urgência.

Formigamentos e dormências

Se você sentir formigamentos e dormências nas mãos e não conseguir se livrar delas, pode ser um sinal de síndrome do túnel do carpo. Ela ocorre quando um nervo importante (o nervo médio) do pulso é comprimido, causando insensibilidade, formigamento ou dores.

A síndrome normalmente melhora sem tratamento, mas uma tala no pulso pode ajudar a reduzir a pressão sobre o nervo. Pessoas acima do peso ou grávidas têm maior risco de sofrer da síndrome do túnel do carpo.

O formigamento e dormência na mão também pode ser sinal de diabetes. O aumento do nível de açúcar no sangue no diabetes causa lesões nervosas que se manifestam na forma de formigamento ou insensibilidade nas extremidades, como nas mãos. Esta condição é chamada de “neuropatia diabética”.

Todas as pessoas sofrem de formigamento ou dormência em algum momento, mas, se for algo frequente ou durar por muito tempo, consulte um médico.

Comprimento dos dedos

O comprimento dos seus dedos pode fornecer alguma indicação sobre o seu risco de desenvolver certas doenças em idade avançada.

O comprimento do dedo indicador, em comparação com o anular, varia entre os homens e as mulheres. Nas mulheres, eles têm comprimento praticamente igual, mas, nos homens, o dedo anular normalmente é mais longo que o indicador.

Acredita-se que essa diferença seja causada pela exposição aos hormônios no útero.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O comprimento dos dedos pode revelar a quantidade de testosterona que você recebeu no útero

Esta relação entre o comprimento do anular e do indicador é associada ao melhor desempenho entre homens e mulheres em uma série de esportes, mas também ao risco de desenvolver osteoartrite nos joelhos e quadris entre as mulheres.

Não existe nada que se possa fazer para mudar o comprimento dos seus dedos, mas você pode ajudar a evitar a osteoartrite mantendo peso saudável, permanecendo ativo e controlando os seus níveis de açúcar no sangue.

E, se você seguir estes conselhos, poderá evitar a maior parte das doenças.

*Adam Taylor é professor e diretor do Centro de Aprendizado em Anatomia Clínica da Universidade de Lancaster, no Reino Unido.