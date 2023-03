Por que sentar de pernas cruzadas pode fazer mal

Author, Adam Taylor

Role, The Conversation*

Há 1 hora

Você está sentado confortavelmente? Pare por um momento, e sem mudar de posição, observe sua postura. O que suas pernas estão fazendo? Elas estão cruzadas?

E você cruza a perna direita sobre a esquerda ou a esquerda sobre a direita? Cerca de 62% das pessoas cruzam a direita sobre a esquerda, 26% fazem o contrário e 12% não têm preferência.

Normalmente, há duas maneiras de sentar em uma cadeira e cruzar as pernas, uma na altura do joelho e a outra sobre o tornozelo.

Mas, por mais confortável que seja sentar com as pernas cruzadas, será que faz mal à saúde ou à postura? Vamos dar uma olhada nas evidências.

Para começar, pesquisas mostram que sentar de pernas cruzadas pode aumentar o desalinhamento dos quadris, com um lado ficando mais alto que o outro.

E altera a velocidade com que o sangue se move pelos vasos sanguíneos dos membros inferiores, o que pode aumentar o risco de coágulos.

A maioria das pesquisas indica que cruzar a perna na altura dos joelhos é pior do que sobre os tornozelos.

Na verdade, sentar dessa maneira pode causar um aumento na pressão arterial devido ao acúmulo de sangue nas veias, e o coração ter que trabalhar para compensar isso. E pode aumentar o risco de danos aos vasos sanguíneos.

É por isso que, ao medir a pressão arterial, você deve manter os pés apoiados no chão.

Efeito no corpo

Quanto mais tempo e mais frequentemente você senta de pernas cruzadas, mais provável é que você observe mudanças de longo prazo nos comprimentos dos músculos e na estrutura óssea da pélvis.

E devido à maneira como o esqueleto está interligado, cruzar as pernas também pode causar desalinhamento da coluna e dos ombros.

A posição da cabeça pode potencialmente ficar desalinhada devido a mudanças nos ossos do pescoço, uma vez que a coluna compensa para manter o centro de gravidade acima da pélvis.

Seu pescoço também pode ser afetado devido a um lado do corpo ser mais fraco que o outro.

O mesmo desequilíbrio pode ser observado nos músculos da pélvis e da parte inferior das costas como resultado da má postura e do estresse e tensão causados ​​por sentar de pernas cruzadas.

A pélvis também pode ficar desalinhada devido ao alongamento prolongado dos músculos glúteos de um lado, o que significa que eles se tornam mais fracos.

Ficar muito tempo sentado com as pernas cruzadas aumenta a chance de escoliose (alinhamento anormal da coluna) e outras deformidades.

Também pode causar a síndrome da dor trocantérica maior, uma condição comum e dolorosa que afeta o lado externo do quadril e da coxa.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Sentar de pernas cruzadas também pode afetar a produção de esperma

Pesquisas também mostram que sentar com as pernas cruzadas pode colocar o nervo peroneal, também conhecido como nervo fibular, na parte inferior da perna em risco de compressão e lesão.

Isso normalmente se manifesta como uma fraqueza ao tentar levantar o lado do dedinho do pé, assim como com o mais preocupante pé caído — quando todo o pé fica pendurado. Embora na maioria dos casos, seja algo de curta duração e volte ao normal em alguns minutos.

Há também evidências de que cruzar as pernas pode afetar a produção de esperma.

Isso acontece porque a temperatura dos testículos precisa estar entre 2°C e 6°C abaixo da temperatura corporal padrão.

Estar sentado aumenta a temperatura dos testículos em 2°C e cruzar as pernas pode aumentar a temperatura dos testículos em até 3,5°C.

E estudos sugerem que um aumento na temperatura da bolsa escrotal ou do testículo pode reduzir tanto a contagem quanto a qualidade dos espermatozoides.

Também vale a pena observar que, devido às diferenças na anatomia de homens e mulheres, provavelmente é muito mais fácil para as mulheres sentarem com as pernas cruzadas — principalmente porque os homens têm uma amplitude de movimento reduzida no quadril.

Pernas e articulações

Mas pesquisas também indicam que sentar com as pernas cruzadas pode ser benéfico para algumas pessoas.

Um pequeno estudo de 2016, por exemplo, descobriu que para aqueles que têm uma perna mais longa que a outra, sentar de pernas cruzadas pode ajudar a ajustar a altura dos dois lados da pélvis, melhorando o alinhamento.

Sentar com as pernas cruzadas também parece reduzir a atividade de alguns músculos, particularmente os músculos oblíquos (aqueles logo abaixo da pele onde você coloca as mãos nos quadris) em comparação com sentar com as pernas para a frente.

Isso pode ajudar a relaxar os músculos do tronco e evitar o excesso de esforço.

Da mesma forma, há evidências de que sentar de pernas cruzadas melhora a estabilidade das articulações sacroilíacas (responsáveis ​​pela transferência de peso entre a coluna e as pernas).

E, claro, a famosa postura de ioga ou meditação (posição de lótus) prevê que as pessoas sentem no chão com as pernas cruzadas.

Há, no entanto, dados limitados sobre se passar longos períodos de tempo nesta posição pode levar a alguns dos problemas causados por sentar com as pernas cruzadas na cadeira.

Na verdade, a ioga oferece vários benefícios para muita gente — mesmo para quem já tem problemas nos joelhos.

Mas, afinal, qual é o veredicto?

Se você puder, provavelmente é melhor evitar cruzar as pernas.

No entanto, muitos dos fatores de risco associados a cruzar as pernas provavelmente são exacerbados por outros problemas subjacentes, como um estilo de vida sedentário e obesidade.

Com isso em mente, a principal recomendação é não ficar parado na mesma posição por muito tempo e manter-se ativo regularmente.

Adam Taylor é professor e diretor do Centro de Aprendizagem de Anatomia Clínica da Universidade de Lancaster, no Reino Unido.