Grupo Wagner suspende ofensiva na Rússia: o que acontece agora

Há 1 hora

O líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeni Prigozhin, suspendeu o avanço de suas tropas pelo território russo neste sábado (24/06) para "diminuir a escalada da situação".

O grupo, que seguia para Moscou, concordou em interromper o avanço na região durante diálogo com o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.

O acordo deste sábado surgiu depois de as autoridades de Moscou terem implementado uma operação antiterrorista em antecipação à chegada das tropas do Wagner à capital, que implicou o fechamento de alguns espaços públicos como a Praça Vermelha, entre outras medidas.

Líder do grupo Wagner, Prigozhin disse em uma mensagem no Telegram que os combatentes que seguiam em direção a Moscou retornarão às suas bases para evitar um banho de sangue de ambos os lados.

Fim do Matérias recomendadas

"Prigozhin aceitou a proposta de Lukashenko para interromper o movimento (do grupo) Wagner em território russo e outras medidas para diminuir a tensão", disse a assessoria de imprensa de Lukashenko em um comunicado.

No Telegram, Prigozhin afirmou que foi “possível encontrar uma alternativa aceitável para desescalar [a situação] com garantias de segurança para os combatentes do Wagner PMC”.