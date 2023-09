A Ucrânia conseguiu romper a primeira linha de defesa russa?

A Ucrânia iniciou a sua grande contra-ofensiva no início de junho para expulsar as forças russas das terras que haviam sido tomadas. Foram atacados três pontos ao longo da linha de frente de mais de 965 km.

Um ataque nesse sentido em direção ao Mar de Azov, se for bem sucedido, poderá cortar as linhas de abastecimento da Rússia que ligam a cidade russa de Rostov-on-Don à Crimeia.

O que impede a Ucrânia de avançar mais rapidamente?

O que deve acontecer agora com a contra-ofensiva da Ucrânia?

"O problema que os ucranianos têm agora", diz Marina Miron, do Departamento de Estudos de Guerra do King's College de Londres, "é conseguir uma abertura grande o suficiente para passar mais tropas."

A equipe da BBC localizou geograficamente um vídeo de drone russo que apoia relatos de que as suas forças aerotransportadas de elite, as VDV, se posicionaram perto da cidade de Verbove – uma medida que visa impedir qualquer lacuna criada pela contra-ofensiva da Ucrânia.

"As forças ucranianas continuam enfrentando a resistência das forças russas no campo de batalha", afirma Kateryna Stepanenko, analista russa do centro de estudos RUSI, com sede em Londres.