Há quanto tempo Putin está no poder? As principais dúvidas dos brasileiros sobre a crise na Rússia

Crédito, EPA Legenda da foto, Putin assumiu o cargo de presidente pela primeira vez em 31 de dezembro de 1999

Há 1 hora

O motim do grupo mercenário Wagner contra Vladimir Putin capturou a atenção dos brasileiros no fim de semana, fazendo as buscas por informações sobre líder russo aumentarem 510% no país, mais que o dobro do pico médio mundial (alta de 190%), na comparação com os sete dias anteriores, mostra levantamento do Google .

A rebelião que colocou Putin sob pressão elevou como nunca o interesse pelo grupo Wagner, apontam os dados da plataforma obtidos pela BBC News Brasil. Junho de 2023 é o mês com mais interesse de busca pelos combatentes mercenários no Brasil já medido.

O Google também identificou as perguntas mais buscadas pelos brasileiros sobre Putin e o grupo Wagner na última semana. Sobre o líder russo, a campeã de buscas, "onde está Putin?", reflete o suspense a respeito do paradeiro do mandatário nas primeiras horas do motim, antes do acordo que encerrou a rebelião.

Abaixo, a BBC News Brasil responde a outros questionamentos dos brasileiros sobre a crise russa.

1. Há quanto tempo Putin está no poder?

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Putin recebe o comando do país das mãos de Boris Yeltsin no último dia de 1999

Vladimir Putin está no poder na Rússia há 23 anos, contando os períodos como primeiro-ministro.

Ex-chefe do serviço de espionagem russo FSB - o substituto da soviética KGB -, assumiu o poder em 31 de dezembro de 1999, quando o presidente, Boris Yeltsin, renunciou e cedeu o cargo a seu então primeiro-ministro, Putin.

No ano seguinte, foi confirmado no cargo de presidente após vencer as eleições gerais. Em 2004, conseguiu se reeleger.

Em 2008, a Constituição da Rússia só permitia uma reeleição para presidente, então Putin apoiou Dmitri Medvedev, que venceu o pleito daquele ano com 71% dos votos.

Medvedev nomeou o padrinho como primeiro-ministro, mas muitos analistas acreditam que era Putin quem de fato comandava o país.

Em novembro de 2008, a Duma, o Parlamento russo, aprovou a ampliação do mandato do presidente de quatro para seis anos.

Após o mandato de Medvedev, Putiu tomou o lugar do pupilo no pleito presidencial de 2012, sendo eleito no primeiro turno com 63,6% dos votos. Seis anos depois, em 2018, foi reeleito com 76,7% da preferência dos eleitores.

Em 2021, o Parlamento russo aprovou uma lei permitindo que o presidente concorra a mais duas eleições. Ou seja, Putin pode ficar no poder até 2036, caso decida se candidatar novamente em 2024 e, posteriormente, à reeleição em 2030.

2. Quando Putin foi eleito?

Crédito, AFP Legenda da foto, Putin foi reeleito em 2018 para mais seis anos no poder

Putin ganhou as eleições para presidente da Rússia em quatro ocasiões: 2000, 2004, 2012 e 2018.

No próximo ano, ele poderá concorrer novamente a mais seis anos na presidência, segundo uma lei aprovada no Parlamento e sancionada por ele mesmo em 2021.

Em tese, Putin poderá ficar no poder até 2036, caso vença as eleições de 2024 e seja reeleito em 2030.

3. Quantos anos tem Putin?

Vladimir Putin tem 70 anos. O atual presidente, que nasceu na cidade de São Petersburgo, que na época soviética se chamava Leningrado, completa 71 em 7 de outubro.

4. Qual é a fortuna de Vladimir Putin?

Não há uma resposta exata para essa pergunta. Embora se acredite que Putin seja bilionário, não se sabe exatamente qual o tamanho de sua fortuna ou onde esse dinheiro está investido.

Em 2016, uma investigação conhecida como Panamá Papers, produzida por consórcio de jornalistas investigativos, apontou alguns luxos associados a amigos e familiares de Putin, como um mega-iate de U$ 100 milhões e um palácio no Mar Negro suspostamente construído para uso pessoal do presidente.

Ainda assim, nada foi ligado diretamente a Putin.

Segundo a CNN, em 2018, uma declaração oficial do Kremlin afirmou que Putin tinha uma renda anual de U$ 140 mil por ano, e que possuía um apartamento e dois carros antigos.

Porém, Putin também é conhecido por ter uma coleção de relógios de luxo, que muito possivelmente vale mais do que o patrimônio declarado por seu governo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O tamanho da fortuna de Putin é incerto, mas pode chegar a bilhões de dólares

Em 2017, o investidor britânico Bill Browder, que fez muitos negócios na Rússia, prestou um depoimento no Senado dos Estados Unidos no qual afirmou que a fortuna de Putin chegava a U$ 200 bilhões (em valores atuais, em torno de R$ 970 bilhões).

Se for verdade, esse montante colocaria Putin na posição de homem mais rico do mundo.

Elon Musk, com U$ 184 bilhões, e Jeff Bezos, fundador da Amazon, com U$ 116 bilhões, ocupam as primeiras posições de maiores fortunas individuais.

5. Qual é a popularidade de Putin na Rússia?

A reportagem não encontrou pesquisas recentes e independentes que apontem qual é a atual popularidade de Putin na Rússia, principalmente depois da invasão de seu exército à Ucrânia.

A Rússia teve uma série de derrotas na guerra, e o conflito não saiu como o esperado pelo líder russo.

Esse índice também pode ter tido oscilações após o motim dos mercenários do grupo Wagner.

Poucas semanas antes do início da guerra, uma pesquisa independente apontou que ele era aprovado por 71% da população russa.

E esse índice já foi pior.

De acordo com a FOM, agência de pesquisas patrocinada pelo estado russo, a aprovação de Putin no dia em que foi reeleito em 2018 era de 64% no dia da eleição em março de 2018 - o mais alto para qualquer candidato presidencial na história moderna da Rússia.