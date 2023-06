O misterioso sumiço de submarino que fazia visitas turísticas ao Titanic

Restos do Titanic estão a 3.800m de profundidade no fundo do Atlântico

Um submarino usado para levar turistas até os destroços do Titanic desapareceu no Oceano Atlântico.

Não está claro quantas pessoas estavam a bordo no momento do desaparecimento.

Os destroços do Titanic estão 3.800 metros abaixo da superfície no fundo do Atlântico. O local fica a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá.