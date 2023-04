O que pode estar por trás de saída de Tucker Carlson da Fox News

Tucker Carlson, um dos apresentadores com maior audiência na TV americana, vai deixar o canal de notícias Fox News, segundo a própria companhia.

A breve declaração - de dois parágrafos - não informou a razão para a saída do apresentador.

No ar, um âncora da Fox News anunciou a saída com uma homenagem que agradeceu a Carlson "pelos serviços prestados à rede".

Carlson não era apenas um apresentador popular, mas também bastante influente. Seus programas frequentemente definem a agenda dos conservadores e, por extensão, do Partido Republicano.

O programa oferecia uma mistura de abordagens conservadoras populistas em questões como imigração, criminalidade, raça, gênero e sexualidade, com a chamada ideologia "woke" se tornando um alvo frequente dele.

Ele fazia parte de quatro dos dez programas mais bem avaliados na TV a cabo dos Estados Unidos, de acordo com dados da empresa de pesquisas Nielsen entre a semana de 27 de março a 2 de abril.

No levantamento, Carlson foi o apresentador mais votado da Fox News, com uma média diária de três milhões de telespectadores em uma noite.

Embora Carlson muitas vezes concordasse publicamente com Donald Trump, cuja política transformou o Partido Republicano nos últimos anos, ele ocasionalmente divergia das opiniões políticas do ex-presidente.

Uma recente entrevista de Carlson com Trump alcançou sete milhões de telespectadores, algo inédito no mundo dos canais de notícias na TV a cabo dos EUA.

No processo, a empresa Dominion, que produz urnas eletrônicas, argumentou que seus negócios foram prejudicados pela Fox News.

A rede de TV foi acusada de espalhar informações falsas de que as urnas foram manipuladas para impedir a vitória de Trump nas eleições.

O caso levou à divulgação de mensagens de texto que mostravam as opiniões particulares de Carlson, muitas vezes diferentes de seu posicionamento público.

Seu programa, que foi ao ar no cobiçado horário entre 20h e 21h, foi citado repetidamente em documentos judiciais pelos advogados da Dominion em sua alegação de que parte da produção jornalística da emissora era difamatória.

Além disso, a Fox News também está enfrentando um processo movido pela ex-produtora Abby Grossberg, na qual ela acusou a emissora de coagi-la a mentir no processo envolvendo a Dominion. A Fox News afirmou que iria se defender da acusação, e processar Grossberg.

A última entrevista de Carlson com Trump ocorreu há duas semanas. Por outro lado, documentos anexados no caso Dominion mostram que, em mensagens particulares, ele disse "odiar" o ex-presidente.

Ele também entrevistou o CEO do Twitter, Elon Musk, durante o que seria sua última semana na Fox News.

Entre aqueles que reagiram às notícias da saída de Carlson da Fox estava Ocasio-Cortes, deputada por Nova York, que tuitou a palavra "uau", bem como um vídeo mais antigo no qual ela o acusava de "incitação à violência" por meio de seu programa.

O ex-candidato ao governo do Arizona, o republicano Kari Lake - um convidado recorrente no programa de Carlson - elogiou sua saída da Fox, afirmando que a demissão permitiria que ele ficasse "livre" e "sem censura".

'De volta na segunda-feira'

Um vídeo compartilhado no Twitter pelo jornalista Aaron Rupar mostra Carlson encerrando seu programa na sexta-feira com as palavras "voltaremos na segunda-feira".