Madonna: o que se sabe de problema de saúde que levou cantora a adiar turnê mundial

Há 1 hora

Esperava-se que Madonna, de 64 anos, lançasse sua turnê com 84 shows no próximo mês.

Algumas dessas apresentações foram canceladas devido a lesões no joelho e no quadril da estrela.

A turnê de Madonna deveria começar em Vancouver, no Canadá, em 15 de julho e terminar em 30 de janeiro na Cidade do México.

Os maiores sucessos de Madonna abrangem várias décadas - incluindo Into The Groove (1985), Like A Prayer (1989), Vogue (1990) e Hung Up (2005), dentre outros.