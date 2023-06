'Não foi golpe': líder do grupo Wagner quebra silêncio sobre marcha de mercenários a Moscou

O líder do Grupo Wagner publicou um áudio no Telegram nesta segunda-feira

Há 50 minutos

O líder do grupo mercenário Wagner, que protagonizou uma impressionante marcha militar desde a Ucrânia em direção a Moscou no sábado (23/6), quebrou o silêncio sobre sua fugaz rebelião contra o Exército russo.

Yevgeny Prigozhin divulgou um comunicado na segunda-feira (26/6) por meio de um áudio de 11 minutos em um canal do Telegram. Na mensagem, ele disse que iniciou a marcha em resposta aos planos do Ministério da Defesa da Rússia para que sua empresa "deixe de existir" no próximo mês.