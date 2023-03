Fotos falsas de Trump preso: como identificar manipulação em imagens

Muitos dos que compartilharam as imagens afirmaram que elas eram falsas — mas algumas pessoas foram enganadas.

No fim de semana, fotografias falsas — também criadas por inteligência artificial — mostraram o Papa Francisco usando um casaco de grife. Muitas pessoas também foram enganadas pelas imagens falsas.

Alguma coisa parece estranha?

Algumas imagens que circulam online, como a acima, parecem reais demais — mais parecem fotos artísticas encenadas do que fotos jornalísticas.

Observe o centro da imagem. O braço de Trump é muito curto, e o policial à esquerda está agarrando algo que se parece mais com uma garra do que com uma mão humana.