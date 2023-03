O extraordinário alinhamento de 5 planetas e a Lua em raro 'desfile' no céu

Júpiter, Vênus, Lua e Marte devem ser facilmente visíveis; no entanto, identificar Urano e Mercúrio pode ser mais desafiador

Há 1 hora

Mercúrio, Júpiter, Vênus, Urano, Marte e a Lua se alinham em um arco no céu nesta semana, com alguns visíveis a olho nu.

Isso costuma ser chamado de "desfile planetário" e é visível após o pôr do sol.

O alinhamento pode ser visto de qualquer lugar da Terra, desde que você tenha céu claro e uma boa visão do horizonte a oeste.

Vênus será um dos pontos mais brilhantes do céu, e Marte estará perto da Lua com um tom avermelhado.

"A olho nu, mesmo de uma cidade com luzes, Júpiter, Vênus, a Lua e Marte devem ser facilmente visíveis. Urano deve ser visível com um telescópio de tamanho médio, e Mercúrio é um desafio adicional para os muito determinados", disse o astrônomo Jake Foster do Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra.