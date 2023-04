Em retaliação, Israel bombardeia Líbano e Faixa de Gaza

Há 51 minutos

Fortes explosões foram ouvidas no Líbano e em toda a Faixa de Gaza nas primeiras horas de sexta-feira (07/04) em horário local (ainda noite de quinta-feira no Brasil), em um ataque de retaliação conduzido por Israel.

Horas antes, uma sequência de mísseis foi lançada do sul do Líbano em direção a Israel, ataque que os israelenses atribuíram ao grupo militante palestino Hamas.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que a infraestrutura "terrorista" do Hamas foi atingida no sul do Líbano em seu ataque de retaliação.