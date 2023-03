Guerra na Ucrânia: o alerta da ONU após ataques russos deixarem maior usina nuclear da Europa sem energia

Há 55 minutos

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, na sigla em inglês), Rafael Grossi, se mostrou preocupado nesta quinta-feira (09/03) com o mais recente ataque à usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia.

O governo ucraniano diz que a Rússia disparou 81 mísseis — no que seria o maior ataque em semanas.

Grossi disse ao conselho de administração da agência que uma ação urgente era necessária para proteger a segurança do local.

"Estou surpreso com a complacência — o que estamos fazendo para evitar que isso aconteça? Nós somos a IAEA, devemos nos preocupar com a segurança nuclear."

"Cada vez lançamos um dado. E se permitirmos que isso continue repetidas vezes, um dia nossa sorte vai acabar", alertou o chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU.

A operadora de energia nuclear Energoatom disse que o ataque à usina de Zaporizhzhia fez com que o "último elo" entre a instalação e o sistema de energia ucraniano fosse cortado.

Pela sexta vez desde que foi tomada pela Rússia há um ano, a usina está operando com geradores a diesel, que têm suprimento suficiente para durar pelo menos 10 dias.

Prédios e infraestrutura foram atingidos em Kharkiv e Odessa, com apagões de energia em várias áreas.

Os militares afirmaram ter derrubado com sucesso 34 mísseis de cruzeiro e quatro dos oito drones Shahed de fabricação iraniana que foram disparados.

Foi o dia com mais ataques de mísseis russos na Ucrânia desde o final de janeiro, quando 11 pessoas morreram depois que dezenas de edifícios foram atingidos em várias regiões.

Nos ataques desta quinta-feira, pelo menos cinco pessoas foram mortas em Lviv, no oeste da Ucrânia, depois que um foguete atingiu uma casa, informou o governador da região, Maksym Kozytskyi, no Telegram.

Um bombardeio russo matou três pessoas na cidade de Kherson, no sul do país, onde uma parada do transporte público foi atingida, segundo o chefe de gabinete presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak.