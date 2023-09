O 'superalimento' comido no México desde os astecas — e que no Brasil virou ração

No México, o consumo de nopales vem da época pré-hispânica

Quando Rita García se levanta, o céu, pontilhado de estrelas, parece pintado com tinta preta.

Silenciosamente, ela pega uma pequena lanterna que estava na mesa de cabeceira, calça os sapatos e sai para o ar quente do deserto.

Lá dentro, se senta em uma cadeira de plástico, mete a mão num balde grande e pega cuidadosamente o primeiro nopal – um tipo de cacto em forma de raquete – no lugar certo para evitar se machucar com os espinhos.

Ao terminar, García joga o cacto em um saco e continua com os próximos. São apenas 3h da manhã e faltam mais três horas para o caminhão chegar à fazenda de sua família para buscar sua preciosa carga: 11 sacas no total.

Tal como seus antepassados, García continua uma longa tradição de colheita de nopales, um dos alimentos básicos mais apreciados do México.

No Brasil, onde é conhecida como palma forrageira, a espécie se tornou bastante popular no Semiárido, sendo usada principalmente como ração para animais.

Identidade nacional

O Códice Azcatitlan, onde os astecas são vistos atravessando montanhas cobertas de vegetação, entre as quais se avistam nopales

Este alimento nutritivo pode ser encontrado em quase todos os lugares, desde casas, taquerias, restaurantes e aulas de culinária no México, até se infiltrar na culinária do sudoeste americano.

"O cacto nopal vem de uma palavra náuatle [língua indígena da civilização asteca], 'nohpalli', que remonta aos tempos pré-colombianos", diz Danny Pérez, nosso guia da Dharma Expedições, uma empresa de turismo com sede em Los Cabos que conecta viajantes a fazendeiros e à comunidade local para uma aula de culinária tradicional.

"Pode ser encontrado em nossa bandeira, na arte e até na mitologia antiga baseada na fundação de Tenochtitlán, a antiga capital asteca e atual Cidade do México. É muito simbólico para o povo mexicano.”

Passando por cabras, arbustos nativos do deserto e um pequeno jardim familiar, é fácil ver por que os cactos se tornaram tão arraigados na vida mexicana.

Vitaminas

Com seu sabor muito particular e capacidade de fazer parte de quase todas as refeições, os nopales têm sido um importante alimento básico mexicano durante séculos.