Por que federação espanhola de futebol vai processar jogadora após beijo

A atacante Jenni Hermoso diz que não consentiu com beijo, mas federação questiona versão da atleta

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) afirma que tomará medidas legais contra comentários da jogadora Jenni Hermoso sobre o presidente da federação, Luis Rubiales.

Rubiales se recusou a renunciar depois de beijar a atacante Hermoso nos lábios após a vitória da Espanha na final da Copa do Mundo Feminina sobre a Inglaterra, em Sydney.

Hermoso disse na sexta-feira (25/8) que não consentiu com o beijo, mas a federação questiona a versão da atleta com relação aos acontecimentos.

"A evidência é conclusiva", disse a federação. "O senhor presidente não mentiu."

Em comunicado do sindicato de jogadores Futpro, que representa Hermoso, de 33 anos, ela teria dito que "em nenhum caso procurei levantar o presidente" enquanto eles se abraçavam no pódio.

Em seu comunicado, a RFEF forneceu quatro imagens do abraço entre Hermoso e Rubiales, com uma análise de cada uma delas, argumentando que a atleta teria aplicado força para levantar os pés de Rubiales do chão.

No comunicado, a Federação Espanhola de Futebol afirmou: “A RFEF e o Senhor Presidente demonstrarão cada uma das mentiras que são espalhadas por alguém em nome da jogadora ou, se for o caso, pela própria jogadora."

“A RFEF e o Presidente, dada a gravidade do conteúdo do comunicado do sindicato Futpro, iniciarão ações judiciais correspondentes”, acrescentou a entidade desportiva.

A federação afirmou ainda que, se selecionadas, as jogadoras têm “a obrigação” de jogar pela seleção nacional – 81 jogadoras afirmaram que não representarão a Espanha até que Rubiales seja destituída do cargo.

O atacante Borja Iglesias, do Real Betis, também disse que não voltará a jogar pela seleção masculina enquanto Rubiales estiver no comando.

A federação afirma que tentou contatar Hermoso, que é a maior goleadora feminina da Espanha, com 51 gols em 101 jogos, "sem sucesso em todas as tentativas".

Torcedores e atletas protestaram contra beijo de Rubiales em jogadora

Como a situação chegou a esse ponto?

O comportamento de Rubiales na final da Copa do Mundo Feminina atraiu críticas internacionais, com ministros do governo espanhol exigindo sua renúncia.

O cartola de 46 anos assistiu à vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Inglaterra na área VIP do estádio multiuso Stadium Australia, em Sydney.

Ao comemorar o apito final, ele agarrou a própria virilha, mesmo com a rainha Letizia da Espanha e a filha de 16 anos dela por perto.

Depois veio o beijo em Hermoso, que joga futebol no México pelo Pachuca, durante a cerimônia de apresentação.

Hermoso inicialmente disse no Instagram que "não gostou" das ações de Rubiales, mas uma declaração posterior divulgada em seu nome o defendeu.

Rubiales pediu desculpas pelo beijo na segunda-feira (21/8), mas o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que isso "não foi suficiente" e a segunda vice-primeira-ministra, Yolanda Diaz, juntou-se aos que pedem sua renúncia.

Na quarta-feira, Hermoso disse que o Futpro iria "defender seus interesses" e o sindicato disse que o beijo não deveria ficar impune.

Na quinta-feira, a Fifa, entidade que controla o futebol mundial, disse ter aberto um processo disciplinar contra Rubiales, e a RFEF convocou uma assembleia geral extraordinária na sexta-feira, onde Rubiales deveria renunciar – mas insistiu que não o faria.

Embora tenha se desculpado por agarrar a própria virilha, ele prometeu "lutar até o fim" e disse que o beijo foi "mútuo, eufórico e consensual".

Posteriormente, o governo espanhol iniciou um processo judicial visando suspender Rubiales, antes que as declarações de Hermoso e Futpro nas redes sociais levassem à resposta mais recente da RFEF.

Em seu comunicado, a RFEF forneceu imagens do abraço entre Hermoso e Rubiales, argumentando que a atleta aplicou força para levantar os pés de Rubiales do chão

Reação: 'Seu ego é maior que sua dignidade'

A postura desafiadora de Rubiales foi recebida com condenação generalizada.

Beatriz Alvarez, presidente da Liga F, principal liga feminina da Espanha, disse: “Seu ego é maior que sua dignidade e honra."

“Acho que mais pessoas vão aderir [às mobilizações de protesto contra o cartola], dada a falta de determinação de Luis Rubiales [em renunciar], outras pessoas estão começando a se manifestar”.

Durante o jogo de sexta-feira entre Orlando Pride e San Diego Wave pela Liga Nacional de Futebol Feminino dos Estados Unidos, todas as jogadoras usaram pulseiras com a mensagem "Contigo Jenni" [Com você, Jenni].

Entre elas estava a atacante americana Alex Morgan, que disse na sexta-feira: “Estou enojada com as ações públicas de Luis Rubiales. Apoio Jenni Hermoso e as jogadorass espanholas."