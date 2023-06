Silvio Berlusconi: as dúvidas sobre herança de império bilionário do ex-premiê italiano

Berlusconi era o líder do partido de centro-direita Forza Italia

A Itália se despede do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi com um espetáculo digno da grande novela de sua vida.

A Itália celebrou um dia de luto nacional. Todas as bandeiras italianas e europeias em edifícios públicos foram baixadas a meio mastro.

O funeral do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi

Grandes telões foram instalados na praça principal, para que as milhares de pessoas que foram se despedir pudessem acompanhar a cerimônia.

A sucessão

Nos bastidores, no entanto, se desenrolam dúvidas sobre a sucessão de Berlusconi.

Durante a sua vida, ele acumulou um vasto império — abrangendo a mídia, imóveis, finanças, cinema e esportes, bem como um poderoso partido político que faz parte do atual governo da Itália.

Ele era um dos homens mais ricos do país. Segundo a Forbes, os ativos de sua empresa valem cerca de US$ 6,5 bilhões (cerca de R$ 31,5 bilhões).

Mas ele nunca indicou publicamente quem deveria liderar seu império empresarial após a sua morte, e também há grandes dúvidas sobre o futuro do partido que ele criou, o Forza Italia.

Berlusconi tem dois filhos do primeiro casamento e três do segundo. Todos possuem ações da Fininvest, sua holding.

Haverá cotas iguais para todos ou mais para os dois filhos mais velhos, Marina e Pier Silvio, que ocupam cargos de chefia no império desde o início dos anos 1990?

Marina e Luigi Berlusconi; ela é considerada a filha mais próxima do pai

Outros ativos valiosos são, sem dúvida, as muitas vilas de luxo de Berlusconi.

Sua Villa San Martino em Arcore, no nordeste de Milão, tem 3.500 m2 e data do século XVIII.

Ele também tem casas no Lago Maggiore, em Roma, em Cannes, no Caribe e em outros lugares.

O principal destaque entre as propriedades de Berlusconi é a Villa Certosa, uma mansão da Sardenha que ele comprou na década de 1970.

Seu valor é estimado em US$ 280 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão).

Berlusconi com as filhas Barbara e Eleonora, que teve de sua segunda esposa Veronica Lario

Quem unia a família

A grande questão é se essa unidade familiar pode ser mantida agora que Berlusconi se foi e qual impacto isso poderia ter no futuro de seu império empresarial.

A expectativa é de que essa responsabilidade caia sobre a filha mais velha, Marina, de 56 anos, considerada a mais próxima dos cinco do pai.

Seus seguidores levaram flores para as portas de suas vilas

Vida política

Seu braço direito, o chanceler Antonio Tajani, negou categoricamente que o futuro do partido esteja em jogo: "É impensável que o partido desapareça".

No entanto, nas eleições gerais de setembro passado, o Forza Italia reduziu seus votos em 8%.

Na verdade, os membros do partido provavelmente vão recorrer à família Berlusconi para uma decisão.

Será que os dois mais velhos, Marina e Pier Silvio, vão querer continuar investindo na criação política do pai, ou vão fechar a torneira financeira e cortar os prejuízos?

Sem esse apoio financeiro, o Forza Italia não tem chance de sobreviver. Berlusconi financiou pesadamente seu partido, injetando mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 500 milhões) nele.

A viúva

Ela é militante de seu partido e já disse várias vezes que "sua paixão é a política e ela cresceu com o mito de Silvio Berlusconi".

A filha mais velha de Berlusconi supostamente bloqueou o plano do pai de se casar com a companheira no ano passado.