Suécia recorre ao Exército para conter onda de mortes em disputa de gangues

O exército sueco vai apoiar os esforços da polícia no meio de uma onda de mortes

Os militares da Suécia vão fornecer apoio à polícia para enfrentar o recente aumento no número de assassinatos entre gangues, segundo o primeiro-ministro do país, Ulf Kristersson.

Kristersson acrescentou que as “leis precisam ser atualizadas para permitir um maior envolvimento dos militares no trabalho de segurança.”

Só na noite de quarta-feira, três pessoas morreram: dois homens baleados em Estocolmo, e uma mulher – sem ligação com o crime organizado, segundo a polícia – morreu na explosão de uma bomba em sua casa, a cerca de 80 km ao norte da capital.

A mulher, identificada como Soha Saad, tinha 24 anos e acabara de se formar como professora. A polícia acredita que ela era vizinha do verdadeiro alvo da explosão.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmou que deve haver uma atualização das leis enfrentar do crime organizado.

O primeiro-ministro Ulf Kristersson fez o anúncio depois de uma reunião sobre a crise na sexta-feira com o chefe do exército sueco, Micael Byden, o chefe da polícia, Anders Thornberg, e o ministro da Justiça, Gunnar Strommer.

Ele disse que o governo pediria aos militares que ajudassem a polícia “nos casos em que as competências especializadas dos militares possam ser úteis”.

“Isso pode incluir várias coisas: assistência com explosivos e logística de helicópteros, habilidades de análise ou tecnologia forense.”

Disputas internas

A mídia sueca relacionou o recente aumento no número de mortes a um conflito envolvendo uma organização conhecida como Rede Foxtrot, que está envolvida em brigas internas que a dividiram em duas facções distintas.

Cada vez mais pessoas sem envolvimento com o crime e até crianças têm sido vítimas dessa violência.

No ano passado, mais de 60 pessoas morreram em tiroteios na Suécia – o número mais elevado já registrado no país. Esse índice deve subir em 2023.

Um relatório oficial do governo, publicado em 2021, observou que quatro pessoas por milhão de habitantes morriam anualmente em tiroteios na Suécia, em comparação com 1,6 por milhão no resto da Europa.